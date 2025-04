Cette semaine sur Netflix : voici les 3 films à voir absolument

Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix pour occuper vos soirées, on vous recommande de jeter un oeil à ces trois films qui viennent d'être mis en ligne sur la plateforme de streaming.

Vous cherchez comment occuper vos soirées ? Regarder un film reste l'occupation la plus courante pour terminer sa journée. Que ça soit à la télévision, au cinéma ou sur les plateformes de streaming, on ne manque pas de long-métrages à visionner. Si vous n'avez pas envie de sortir et que le programme TV du jour ne vous enthousiasme pas plus que ça, vous avez certainement l'habitude de scroller pendant de longues minutes sur les plateformes de streaming, à la recherche de la fiction qui vous occupera pendant deux heures.

Si vous êtes abonnés à Netflix, vous devez être particulièrement coutumier de l'exercice : la plateforme de streaming met en ligne chaque semaine des nouveautés, en plus de son catalogue déjà bien fourni en classiques du septième art ou en films populaires. Pour mettre fin à votre recherche, on vous a sélectionné ci-dessous trois longs-métrages qui viennent d'être mis en ligne sur le site au N rouge et qui font l'actualité cette semaine.

1. Tom Hardy dans un film d'action musclé

La grosse sortie de la semaine sur Netflix était sans nulle doute Ravage. Le film d'action réalisé par Gareth Evans (The Raid) met en scène Tom Hardy dans la peau d'un détective meurtri, qui se voit obligé de démanteler un réseau de corruption et de conspiration après une affaire de drogue qui a mal tourné. L'acteur est plus brutal que jamais et s'est préparé physiquement pour ce rôle. Au casting, on retrouve également Forest Whitaker et Timothy Olyphant. De la baston et du chaos sont au programme !

2. Une course contre la montre haletante

Remake du film Super express 109 (qui avait lui-même inspiré Speed), Bullet Train Explosion offre du grand spectacle aux abonnés de Netflix. Ce long-métrage japonais, réalisé pour sa version 2025 par Shinji Higuchi, embarque les abonnés à bord du Shinkansen (le fameux train à grande vitesse japonais) dans une situation critique. Une alerte à la bombe retentit pendant le trajet, et si la vitesse du train descend en dessous des 100 km/h, tout va exploser. La seule façon de s'en sortir : payer la rançon de 100 milliards de yens. Les employés de la compagnie ferroviaire sont alors engagés dans une course contre la montre survoltée.

3. Un film bouleversant qui a ébranlé les spectateurs

En dehors des films originaux, Netflix propose également de revoir certains classiques. C'est le cas du Truman Show, mis en ligne sur la plateforme de streaming cette semaine. Réalisé par Peter Weir, il met en scène Jim Carrey dans la peau d'un homme américain banal, qui part le matin pour travailler et rentre le soir dans sa maison de banlieue pour retrouver son épouse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque moment de sa vie est filmé depuis sa naissance et donne lieu à la téléréalité la plus regardée. La question de la frontière entre réalité et fiction se pose alors pour Truman, tandis que le long-métrage décortique notre rapport à la consommation et à la société spectacle.

Ces trois longs-métrages promettent d'occuper vos prochaines soirées. Si vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur, Netflix regorge de films à découvrir, que ça soit des productions originales ou des classiques du septième art. Elle met également en ligne de nombreux contenus : dans les prochaines semaines, vous pourrez notamment visionner le film d'action français attendu Balle perdue 3, qui sort le 7 mai 2025.