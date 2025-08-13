Ça fait 6 ans qu'on l'attend : cette série en 8 épisodes est l'événement de la semaine

Attendue depuis 2019, cette série de science-fiction sort enfin en streaming. C'est l'événement à ne pas rater.

Le temps peut parfois sembler long entre l'annonce officielle d'un projet et sa sortie effective. Surtout quand il s'agit de séries télévisées, qui peuvent se révéler longues à écrire, à tourner ou à monter ! C'est le cas de ce programme annoncé en 2019, qui ne sort que cet été sur la plateforme de streaming Disney+. Une attente (liée à la pandémie de Covid-19 qui a retardé le tournage) qui crée l'anticipation, puisque cette série devient alors l'événement de la semaine !

Créée par Noah Hawley (à qui l'on doit la série Fargo), cette série en huit épisodes s'inscrit dans un univers de science-fiction familier des cinéphiles : celui d'Aliens. Après les films des réalisateurs de renoms Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet et le dernier signé Fedé Alvarez en 2024 (Alien : Romulus), place à la série Alien : Earth. Et attention ! Si cette fiction sort en 2025, il ne s'agit pas d'une suite mais... d'un prequel !

© FX - Tous droits réservés

Alien : Earth se déroule deux ans avant les événements du premier film de la franchise, sorti en 1979. L'intrigue débute en 2120, alors qu'un vaisseau spatial s'écrase sur la Terre. Face à ce mystère, une équipe composée principalement de soldats, mais aussi d'une jeune femme, décide de s'aventurer à l'intérieur... et découvre la plus grande menace à laquelle la planète a jamais dû faire face.

Après Sigourney Weaver, Noomi Rapace, Katherine Waterston et Cailee Spaeny, c'est l'actrice américaine Sydney Chandler qui incarne l'héroïne de cette nouvelle série. Fille de l'acteur Kyle Chandler (Friday Night Lights, King Kong) et Kathryn Macquarrie, cette actrice de 29 ans est connue pour ses rôles dans le film Don't worry darling et la série Pistol. Elle donne ici la réplique à Timothy Olyphant (Scream 2, Deadwood), Alex Lawther (The End of the F***ing World), Essie Davis (Matrix Reloaded et Revolutions) ou encore David Rysdahl (Sans issue, Fargo). S'il s'agit de nouveaux venus dans l'univers d'Alien, Ridley Scott est quant à lui de retour avec la casquette de producteur exécutif.

Alien Earth est donc l'une des séries les plus attendues de l'été, et le gros événement de cette semaine. La diffusion débute sur la chaîne américaine FX avec le premier épisode. Sa mise en ligne se fait en France depuis le 13 août 2025 sur Disney+. A raison d'un épisode par semaine, le final de la série sera à découvrir le 23 septembre.