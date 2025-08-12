Moins calorique que la mozzarella et pas plus cher, ce fromage adoré des Italiens est excellent sur les pâtes

Peu calorique, facile à utiliser et savoureux, ce fromage italien a tout pour plaire. Remplacera-t-il la mozzarella dans le coeur des Français ?

Les Français adorent la mozzarella. En quelques années, le fromage italien a conquis nos palais au point de s'installer sur le podium des fromages les plus vendus dans l'Hexagone. Un comble au pays du fromage ! Problème, si elle est un peu moins grasse que son cousin transalpin le parmesan, la fameuse boule de mozzarella reste tout de même assez calorique. Comptez environ 300 calories pour une boule de 125 grammes, soit tout de même 285 kcal pour 100 grammes pour une "mozza" de supermarché classique et entre 260 et 280 calories pour 100 grammes pour une mozzarella de buffala, au lait de bufflone.

Ne comptez pas sur le bon vieux gruyère rapé pour le remplacer sur vos pâtes et pizzas. L'emmental comme le gruyère rapé sont également plutôt à classer dans la catégorie des fromages gras. Pour une touche plus légère, un autre fromage a depuis bien longtemps conquis les Italiens.

Il est originaire du nord de l'Italie, notamment du Piémont, sa recette est ancestrale, apprécié pour sa douceur liée à une fabrication à base de petit-lait. Et avec seulement 170 calories aux 100g, tout en étant une bonne source de protéines, calcium, phosphore et vitamine B, il a tout bon ! Bonne nouvelle, pas besoin d'aller le dénicher dans une épicerie spécialisée ou de voyager de l'autre côté des Alpes pour le trouver, tous nos supermarchés en proposent.

Vous avez deviné ? Oui, il s'agit bien de la ricotta. Consommée avec modération, à raison de 30g par jour selon les recommandations, la ricotta s'intègre facilement dans une alimentation équilibrée. Surtout, elle se plie à toutes les envies en cuisine. En tartines à l'apéritif, pour farcir des légumes d'été comme les courgettes ou les tomates, en sauce sur les pâtes ou dans les canellonis et lasagnes... La ricotta apporte son goût tout en douceur et une belle texture à nos plats. Mieux, on peut aussi l'utiliser en dessert comme base de préparation des cheesecakes !

Côté prix, la ricotta reste également abordable. Comptez entre 1,20 euros et 1,50 le pot de 250 grammes en supermarché et autour de 2 euros pour une version plus artisanale. Pas de quoi empiéter sur le budget de l'été tout en se faisant plaisir à table et en préservant notre ligne et notre santé...