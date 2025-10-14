Il y a 48 ans, le meilleur film de Diane Keaton sortait au cinéma : ce n'est ni Le Parrain, ni Le Père de la mariée

En 1977, Diane Keaton est révélé au monde entier avec cette romance qui reste sans conteste le plus grand rôle de sa carrière.

Depuis le 11 octobre 2025, le monde du cinéma pleure le décès de Diane Keaton. Les causes de la mort de l'actrice de 79 ans ne sont pas connues, même si on a appris par des informations de People magazine que sa santé avait décliné brutalement ces derniers mois. L'actrice laisse derrière elle de apparitions remarquées dans de nombreux films adorés du public, comme la trilogie du Parrain ou Le Père de la mariée.

Mais s'il y a bien un rôle de Diane Keaton qu'il faut retenir, c'est sans nul doute celui qu'elle tient dans Annie Hall. Il s'agit du plus important de sa carrière, celui qui l'a révélé au grand public et lui a permis de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. Dans cette comédie réalisée par Woody Allen, la comédienne tient le rôle titre, celui d'une femme extravagante qui devient l'âme sœur d'un humoriste névrosé, incarné par le réalisateur avec qui la relation fusionnelle finit par se détériorer.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 13/10/2025)

Le personnage a d'ailleurs été écrit pour l'actrice, puisque Diane Keaton n'est que son nom de scène : elle s'appelle en réalité Diane Hall, et son surnom était... Annie. L'actrice avait auparavant travaillé avec le réalisateur aujourd'hui controversé dans Tombe les filles et tais-toi (1972), Woody et les Robots (1973) et Guerre et Amour (1975).

Le cinéaste et l'actrice ont été en couple de 1968 à 1974, mais sont restés proches et ont continué à collaborer au cinéma. Annie Hall en est la preuve. A l'annonce de son décès, Woody Allen lui a rendu un vibrant hommage, assurant dans un papier publié par Free Press : "contrairement à quiconque que la planète ait connu — ou qu'elle connaîtra sans doute jamais — son visage et son rire illuminaient chaque endroit où elle entrait".

La performance de Diane Keaton dans Annie Hall est unanimement saluée : elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Le long-métrage remportera également l'Oscar du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du Meilleur scénario en 1978. Il obtient aussi des notes excellentes de la part de la presse : 97% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes (92% de la part du public) et 4,6/5 de 5 titres de presse sur Allociné (3,9/5 de la part des spectateurs). Un classique à voir à l'achat ou à la location sur les plateformes de VOD, ou sur Prime Video via le supplément MGM.