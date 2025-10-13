Un restaurant qui ne sert qu'un seul plat fait attendre les clients des heures : "le seul choix porte sur le degré de cuisson"

Ce restaurant français qui a fait le pari du plat unique cartonne dans cette ville européenne.

Des bistrots parisiens aux tables étoilées de Londres ou Rome, l'expérience d'un bon restaurant rime souvent avec un choix étoffé à la carte mais aussi le rituel sacré et parfois corsé de la réservation ! Alors que la tendance est aux menus dégustation en plusieurs étapes qu'il faut avoir réservé parfois des semaines à l'avance, les gérants d'un nouveau restaurant en Europe ont décidé de tout miser sur un seul et unique plat, en faisant l'impasse sur la réservation. Cette adresse a fait le pari d'une simplicité radicale en offrant le minimum... Pour le mieux !

"Un seul plat à la carte et il y a la queue pour le commander", titre le quotidien italien La Repubblica. Ce restaurant de cuisine française propose pourtant la carte la plus courte de la ville de Milan en Italie. Récemment ouvert, il mise sur la simplicité et rencontre un tel succès qu'il génère une queue interminable dans la rue dès l'ouverture. Mais que peut-il bien proposer de si exceptionnel pour justifier une file d'attente pareille ?

La réponse est : "l'entrecôte selon l'art culinaire italien", est-il indiqué sur le site internet du restaurant nommé La Rue (comme s'il avait déjà bien prédit les files d'attente dans la rue !), qui s'est installé au numéro 79 du Corso Garibaldi dans le quartier animé de Brera à Milan. Tout un programme... Le restaurant sert une "entrecôte de qualité fraîchement préparée" avec une "sauce secrète, impossible à déchiffrer" et des frites maison "croustillantes, dorées et à volonté". Seul le degré de cuisson de la viande est choisi par le client : "les temps de cuisson et le prix fixe sont rassurants", comment La Repubblica.

Ce choix surprenant et audacieux a séduit les habitants comme les touristes qui sont prêts à patienter des heures devant l'entrée. Le menu unique est à 35 euros, "salade verte aux noix et à la vinaigrette" en entrée, "eau microfiltrée et frais d'entrée" inclus. Le restaurant accueille ses clients dans l'atmosphère des anciennes brasseries françaises, dans un décor chaleureux fait de velours et sols carrelés.

Le restaurant, qui a une capacité de 80 personnes, a servi jusqu'à présent près de 350 repas par jour, en plusieurs séries. Le succès est tellement considérable que les propriétaires envisagent déjà de doubler sa taille. "Notre objectif : faire de Milan la capitale de l'entrecôte", indiquent les propriétaires de La Rue sur leur site internet. Pari presque réussi donc, et le groupe d'investisseurs immobiliers à l'origine du concept envisagent désormais d'étendre le modèle à d'autres villes italiennes. "Les gens veulent bien manger, mais en plus petites quantités", a justifié l'une des associées.