Cette série d'action française se regarde en 8 heures et va captiver les abonnés de Netflix

Un casting de personnalités françaises est réuni dans cette nouvelle série d'action en 8 épisodes qui promet de tenir en haleine les abonnés de Netflix.

Après les succès de Voleuses et Pax Massilia, une nouvelle production hexagonale qui met l'accent sur l'action est à découvrir cette semaine en streaming. C'est sur Netflix qu'il va falloir se rendre en ce début du mois de mars pour découvrir cette nouvelle série française explosive et rapide à voir, puisqu'elle n'est composée que de 8 épisodes.

Créée par Jean-Yves Arnaud et Yoann Legave, Furies est un thriller qui suit une jeune femme qui n'a qu'un seul objectif : se venger après le décès de son père. Elle se retrouve rapidement prise dans la toile de La Furie, une figure de l'ombre qui oeuvre à maintenir l'ordre au sein du crime organisé qui sévit à Paris.

Au casting de Furies, ce sont des visages bien connus du petit et du grand écran français qui se donnent la réplique. Lina El Arabi, vue auparavant dans Family Business et Divertimento, incarne la protagoniste principale de cette nouvelle série française. Elle joue face à Marina Foïs, qui a déjà prouvé sa puissance dramatique dans les films Polisse et As Bestas, Mathieu Kassovitz (Le bureau des légendes), Jérémy Nadeau (Coeurs noirs), Sandor Funtek (Suprêmes) ou encore Eye Haïdara (Le sens de la fête).

Furies est une série en seulement 8 épisodes, dont chacun dure environ une heure. Cette série d'action est parfaite à binge-watcher le temps d'un week-end, ou en quelques soirs de semaine, et peut donc se regarder en seulement 8 heures. Idéal pour les impatients ou ceux qui sont les plus pressés de connaître la fin d'une fiction.

Furies s'inscrit dans la lignée des séries d'action françaises de la plateforme de streaming. Le thriller explosif, en film ou en séries, cartonne en effet sur Netflix, comme ont pu le prouver les succès de Balle perdue ou encore Braqueurs. Le film français Aka est également le 6e long-métragenon-anglophone le plus populaire de tous les temps sur la plateforme de streaming, avec 60,9 millions de vues enregistrées. Pas étonnant donc que Netflix cherche à développer des productions françaises de la même veine.

Furies est une série à voir exclusivement sur Netflix, avec un abonnement. Rappelons que les prix varient sur trois offres distinctes, allant de 5,99 euros par mois avec publicités, et pouvant monter jusqu'à 19,99 euros par mois. L'intégralité de la première saison de Furies est mise en ligne sur la plateforme de streaming à partir du 1er mars 2024. Pour l'heure, on ne sait pas si une suite est prévue.