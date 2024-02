Des problèmes de santé trop lourds ? Une grande absente pour le concert des Enfoirés 2024

C'est un des visages de la troupe des Enfoirés depuis des années. Cette star a pourtant dû jeter l'éponge pour le show 2024, pour "raisons personnelles" après une lourde hospitalisation.

L'annonce de l'absence de cette vedette du petit écran aux concerts des Enfoirés 2024, filmés en janvier dernier à Bordeaux, a provoqué une onde de choc parmi les fans et les membres de la troupe. Figure emblématique depuis 1994, sa présence manquera indéniablement à la 35e édition de ce spectacle caritatif au profit des Restos du Cœur, diffusée ce vendredi sur TF1. La raison de cette absence, évoquée comme un "empêchement personnel" par Anne Marcassus, la productrice du show, semble intimement liée à ses récents problèmes de santé, notamment des difficultés de motricité post-opératoires.

Mimi Mathy ne sera pas comme chaque année au milieu de la troupe qui va chanter sur la première chaîne ce soir. La comédienne, qui a subi fin 2023 pas moins de quatre opérations du dos pour des hernies discales et l'élargissement du canal rachidien, fait face à des défis de santé considérables. Ces interventions ont été rendues nécessaires par le syndrome de la queue-de-cheval, provoqué par "sa configuration un peu originale", comme elle l'a expliqué à TVMag en décembre dernier, avec un humour toujours au beau fixe. Comprendre l'achondroplasie qui est intimement liée au nanisme dont elle souffre.

Dans son entretien récent avec le magazine, Mimie Mathy a en revanche démenti les rumeurs qui la donnaient incapable de marcher depuis cette lourde intervention. L'actrice, qui incarne Joséphine ange gardien depuis 1997 sur TF1, a affirmé aller "du mieux possible", malgré l'utilisation occasionnelle d'un fauteuil roulant. "On m'a ouvert quatre fois le dos", s'est-elle justifiée, ajoutant qu'elle ne fera pas "le marathon de New York". Pas plus que le spectacle des Enfoirés, donc.

Dans l'émission En Apparté également diffusée en fin d'année dernière sur Canal+, Mimie Mathy s'est aussi confiée sur un autre grand absent de la troupe : Florent Pagny, qui a été hospitalisé au même moment pour traiter son cancer. L'occasion pour les deux acteurs d'échanger sur leurs malheurs respectifs par sms. "Avec Florent, on s'est toujours dit qu'on était des 'warriors'. Il a la chance d'être super entouré par Azucena (son épouse -NDLR)", a assuré la comédienne. "Florent aime ce qu'il fait, il est heureux, il a une vie équilibrée en dehors du métier, c'est un battant. Il a compris qu'il fallait arrêter de fumer trop de conneries, même si c'était un peu tard. Il va s'en sortir sans problème !", a-t-elle aussi assuré.

Comme celle de Florent Pagny, l'absence de Mimie Mathy sur la scène des Enfoirés 2024 a en tout cas été vivement ressentie au sein de la troupe au moment des enregistrements en janvier. Des personnalités comme Patrick Bruel et Nolwenn Leroy ont exprimé dans les médias leur tristesse et leur espoir de la voir revenir l'année prochaine, soulignant l'énergie positive et les "bonnes ondes" que la marraine de la bande envoie au groupe. L'an dernier, le spectacle avait permis de récolter 14 millions d'euros, une somme qui devra être dépassée compte tenu de l'explosion de la distribution de repas en France et de la situation délicate des Restos du Coeur.