"Voler est devenue une seconde nature" Interview de Lara McDonnell et Ferdia Shaw (Artemis Fowl)

Pour la sortie du film Artemis Fowl, les jeunes acteurs Ferdia Shaw et Lara McDonnell ont répondu à nos questions. Ils y évoquent un tournage détendu où ils ont beaucoup appris.

Pour porter son film d'aventures fantastiques Artemis Fowl, Kenneth Branagh a recruté deux jeunes acteurs irlandais pour respecter la vision de l'auteur des romans Eoin Colfer. Au terme d'un long processus d'auditions, c'est Ferdia Shaw et Lara McDonnell qui ont été choisis pour les rôles d'Artemis Fowl, le génie du crime âgé de 12 ans, et Holly Short, la fée qu'il capture pour entrer en communication avec le monde souterrain qu'il vient de découvrir. Dans une interview par visioconférence, les deux jeunes comédiens ont partagé avec Linternaute.com leurs anecdotes de tournage.

Etiez-vous fans des livres avant de jouer dans le film ?

Ferdia Shaw : Oui, on était déjà fans. C'est pourquoi nous étions très à l'aise en jouant ces personnages. On ajoutait nos propres répliques, Ken nous laissait régulièrement l'opportunité de donner notre avis. C'était une chance de connaître les livres avant de travailler sur ce projet.

Vous vous rappelez de votre première rencontre ?

Lara McDonnell : Je m'en souviens très bien. C'était ma deuxième audition et lui sa troisième. On nous a emmenés à Londres, c'est là qu'on a rencontré Kenneth Branagh pour la première fois. C'est aussi là que j'ai fait la connaissance de Ferdia pour la première fois et j'ai su dès l'instant où je l'ai vu que c'était un fauteur de troubles !

Ferdia, vous avez pu jouer face à Colin Farrell. Vous a-t-il aidé sur le tournage ?

F. S. : C'est un acteur tellement expérimenté que c'est impossible de ne pas remarquer ce qu'il fait. Le simple fait de le voir jouer son rôle m'a aidé. C'était toujours génial de le regarder jouer parce que c'est un excellent acteur.

Bien sûr, vous avez dû faire des cascades dans le film. Comment c'était ?

F. S. : J'ai fait pas mal de cascades avec des filins. Lorsqu'il y a des explosions par exemple ou quand j'ai dû tomber d'un chandelier par exemple. J'ai aussi appris à me déplacer en Onewheel jusqu'au manoir des Fowl. C'est une route sinueuse et je devais la faire rapidement donc j'ai dû m'entraîner là-dessus.

L. M. : C'était génial. On a travaillé avec une super équipe de cascadeurs qui faisaient toujours attention à notre sécurité, ce qui est évidemment important quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. J'ai pu apprendre plein de nouvelles choses : la gymnastique, le self-défense, le kickboxing et bien sûr j'ai appris à voler. Je dois dire que c'était plutôt cool !

Se trimbaler avec tout cet attirail de filins a dû être difficile…

L. M. : Un peu parce que je n'avais pas encore eu cette expérience. Mais une fois qu'on devient à l'aise avec l'équipement, comme je le faisais presque tous les jours, ça devient presque une seconde nature.

A quoi ressemblait l'ambiance sur le tournage ?

L. M. : On s'est bien amusés parce que l'équipe faisait en sorte qu'on soit très à l'aise sur le plateau. Le film est très drôle et les personnages, notamment Holly et Artemis, sont vifs ce qui nous a permis de plaisanter sur le tournage. Et quand les caméras ne tournaient pas, on s'amusait beaucoup mais jamais pendant les séances de tutorat, on était toujours très concentrés pendant le tutorat !

F. S. : (il sourit) Oui, on était super concentrés !

Je sens comme une petite pointe d'ironie !

L. M. : Un tout petit peu !

Avez-vous pu garder un accessoire du film ?

F. S. : J'ai gardé mon Onewheel ! Bon, je suis rentré dans un portail avec donc il attend tranquillement de pouvoir être réparé mais c'était très sympa les premiers jours !

L. M. : Si vous faites bien attention aux costumes dans le film, vous verrez que le costume des FARfadets a une petite oreillette verte, j'en ai gardé une que j'ai planquée quelque part où personne ne pourra la trouver.

Artemis Fowl - Disponible sur Disney+