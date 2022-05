Procès Johnny Depp : pourquoi Amber Heard a cité Kate Moss au tribunal ?

JOHNNY DEPP AMBER HEARD. Johnny Depp et Amber Heard continuent de s'accuser de diffamation durant leur procès. Quels sont les derniers rebondissements ?

[Mis à jour le 11 mai 2022 à 11h57] Le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard se poursuit à Fairfax. Au cours de son témoignage, la star d'Aquaman a cité le mannequin Kate Moss. Un nom qui est tout sauf anodin, puisque la top-modèle a eu une relation avec l'acteur de Pirates des Caraïbes. Amber Heard a évoqué l'ex de son ancien époux en lien avec une dispute que sa soeur, Whitney, a eu avec Johnny Depp en 2015. Amber Heard dit s'être inquiétée que son mari devienne violent envers sa soeur.

C'est à ce moment précis que l'actrice a évoqué Kate Moss, puisqu'Amber Heard dit avoir eu vent de gestes de violences de Johnny Depp envers la mannequin lorsqu'ils étaient en couple, et notamment du fait qu'il l'aurait poussé dans les escaliers. "Je n'hésite pas, je n'attends pas - instantanément, je pense à Kate Moss et aux escaliers. Et je lui ai donné un coup de poing. De toute ma relation avec Johnny jusqu'alors, je n'avais jamais levé la main sur lui. Et moi, pour la première fois, je l'ai frappé. Vraiment frappé, directement au visage [...] Jusqu'alors, je n'avais jamais frappé Johnny." La rumeur comme quoi Johnny Depp aurait été violent envers Kate Moss n'a toutefois jamais été confirmée par la principale intéressée. Leur relation n'aurait toutefois pas été un long fleuve tranquille, faisant régulièrement la une des tabloïds.

En France, aucun procès n'est retransmis en direct ou en streaming à la vue de chacun. Mais les choses aux Etats-Unis sont différentes. Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard a débuté ce lundi 11 avril 2022. Et l'affrontement des deux ex-époux est retransmis en direct des US. La chaîne américaine Court TV se charge de diffuser sur son site ce procès en direct de Fairfax. Celui-ci n'est cependant pas accessible sur des plateformes comme Youtube.

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément, affirmant avoir reçu des coups de son ex-femme. En juillet 2020, un procès en diffamation oppose l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun et fait appel au jugement. Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies".

Une fois la décision rendue, un porte-parole du Sun a réagi auprès de l'AFP en déclarant que "les victimes de violences conjugales ne doivent jamais avoir à se taire", remerciant le juge et l'actrice "pour son courage à témoigner devant la Cour". Les avocats d'Amber Heard ont de leur côté estimé que "cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise", l'actrice souhaitant toutefois "obtenir justice" dans une autre procédure qui est en cours aux Etats-Unis. Suite à cette défaite, Warner Bros lui demande de se retirer de son rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, ce qu'il accepte. Il continue toutefois à clamer son innocence. Il est remplacé par l'acteur Mads Mikkelsen pour le troisième volet.

Depuis le 11 avril 2022, Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent devant le tribunal de Fairfax, aux Etats-Unis. Les ex-époux s'accusent mutuellement de diffamation, Johnny Depp ayant porté plainte contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018 dans laquelle elle se disait victime de violences conjugales, sans le nommer, ruinant sa carrière selon lui. Johnny Depp réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Amber Heard, elle, a contre-attaqué en portant plainte à son tour en diffamation contre son ex, réclamant cette fois 100 millions de dollars.