Mireille Darc, Romy Schneider... Quelles femmes ont marqué la vie d'Alain Delon ?

FEMME D'ALAIN DELON. Alain Delon a eu plusieurs femmes dans sa vie, mais n'a été marié qu'une seule fois. Nathalie Delon, Romy Schneider, Mireille Darc, avec qui a-t-il été en couple ?

Alain Delon est un immense d'acteur qui a marqué des générations de spectateurs tant par ses talents de comédiens que par sa gueule d'ange qui ont fait rêver de nombreuses femmes. Côté vie privée, le comédien décédé à l'âge de 88 ans ce dimanche 18 août 2024 a eu plusieurs relations romantiques et de nombreuses liaisons qui ont été médiatisées, et particulièrement avec des femmes qui ont joué à ses côtés au cinéma. Pourtant, il n'a été marié qu'une seule fois.

Parmi les grands amours qui ont marqué la vie d'Alain Delon, citons Romy Schneider, grâce à laquelle il a eu son premier grand rôle. Le couple rompt ses fiançailles en 1963 après cinq ans d'idylles. Il a été marié en 1964 avec Nathalie Delon, mère de son premier fils Anthony, mais le divorce est prononcé en 1969. L'acteur a également vécu une longue romance de quinze ans avec Mireille Darc. Enfin, Rosalie van Breemen lui a donné ses deux derniers enfants au cours de leur relation, de 1987 à 2001. Alain Delon a également eu une relation avec la chanteuse Nico, avec Dalida, Anne Parillaud, Catherine Bleynie.

Romy Schneider est la première femme importante dans la vie d'Alain Delon. Il rencontre l'actrice, alors une véritable star, sur le tournage de "Christine" en 1958. C'est d'ailleurs Romy Schneider qui a soufflé le nom du comédien pour jouer à ses côtés et qui l'aida à débuter sa carrière dans le cinéma. Un an plus tard, le couple se fiance. Leur histoire d'amour durera cinq ans, mais les "fiancés de l'Europe" se séparent avant de se dire oui, en 1963. Ils se retrouveront toutefois devant la caméra pour le film "La Piscine" en 1969.

Alain Delon a quitté Romy Schneider pour épouser Francine Canovas, rencontrée en boîte de nuit à Paris. Sa femme se fera alors appelée Nathalie Delon à partir de leur mariage en 1964 et jusqu'à sa mort le 21 janvier 2021. Ensemble, le couple donne naissance à Anthony Delon, le premier fils de l'acteur. Quelques années plus tard, en 1969, les deux comédiens divorcent mais restent régulièrement en contact. A la mort de Nathalie Delon, le 21 janvier 2021, Alain Delon a rappelé qu'elle a été "la seule Mme Delon".

Après son divorce, Alain Delon débute une relation avec Mireille Darc. Il rencontre l'actrice sur le tournage du film "Jeff", en 1969. Pendant quinze ans, ils forment l'un des couples les plus glamours du cinéma français. Malheureusement, ils se séparent en 1987. L'actrice ne pouvait en effet plus avoir d'enfant, ce qui a été, semble-t-il, motif de rupture pour Alain Delon. Ils sont toutefois restés amis jusqu'à la mort de Mireille Darc, en 2017.

Après sa séparation de Mireille Darc, Alain Delon a vécu avec le mannequin néerlandais Rosalie van Breemen, de 31 ans sa cadette. Leur relation débute en 1987. Elle donne naissance aux deux derniers enfants de l'acteur : Anouchka Delon en 1990 et Alain-Fabien Delon en 1994. Ils se séparent en 2001, après quatorze ans de romance.

Alain Delon et Dalida ont débuté une relation amoureuse avant de chanter "Paroles, paroles", devenu depuis un grand tube. Les deux stars se sont rencontrés à leurs débuts, dans les années 1950, alors qu'ils vivaient dans le même hôtel du 8e arrondissement parisien. Ils ont eu une relation amoureuse "dans les années 1960, à Rome. On s'est aimé à Rome", confiait Alain Delon à Paris-Match en 2006. Par la suite, le couple qui a fini par se séparer, a gardé une relation amicale. Cette liaison était toutefois totalement méconnue du public, puisque même Orlando, le frère de Dalida, n'en avait pas eu connaissance.

Il dévoile également en 2021 être en couple avec une certaine Hiromi Rollin. Quelques années plus tard, celle-ci se retrouve au coeur d'une affaire judiciaire qui l'oppose aux enfants de l'acteur et qui est alors qualifiée de "dame de compagnie" du comédien. Elle est accusée de "harcèlement moral" et "détournement de correspondance", "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable", "abus de faiblesse" et "violences sur animal".

Elle porte plainte à son tour contre les enfants Delon pour "violences en réunion", "vol" et "dénonciation calomnieuse". Le 4 janvier 2024, les deux plaintes des enfants d'Alain Delon contre Hiromi Rollin, mais également la plainte d'Hiromi Rollin contre les enfants Delon, ont toutes été classées sans suite.