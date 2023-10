Leonardo DiCaprio a une étrange réputation qui lui colle à la peau et il veut absolument s'en débarrasser

Cela fait plusieurs années que la vie sentimentale de Leonardo DiCaprio est commentée et moquée sur les réseaux sociaux. Et l'acteur a fait savoir que cela ne l'amuse absolument pas.

La vie amoureuse de Leonardo DiCaprio est largement commentée sur les réseaux sociaux et ce depuis déjà quelques années. Les plus cinéphiles, les adeptes de l'actu people, mais aussi de nombreux internautes en ont d'ailleurs fait un sujet de conversation récurrent. La raison : l'acteur, âgé de 48 ans aujourd'hui, enchaîne les conquêtes mais il n'a jamais eu de relation sentimentale avec une femme de plus de 27 ans. Une coïncidence, ou une habitude peut être, qui a été transformée en exigence saugrenue par une partie des commentateurs, un peu moqueurs.

Les internautes les plus mesquins se demandent même si Leonardo DiCaprio ne rompt pas systématiquement dès que ses conquêtes ont atteint l'âge limite. Ce qui ne fait pas rire du tout l'intéressé. Selon un proche du comédien, à l'affiche de Killers of the Flower moon, l'acteur serait "mécontent" que sa vie sentimentale soit ainsi caricaturée et voudrait "se débarrasser" de cette mauvaise réputation.

"Leo est à la recherche d'une relation mature", a assuré cette même source auprès du Daily Mail, en février 2023. Elle affirme également qu'"il ne peut aller nulle part sans que son nom soit lié à celui d'une belle jeune femme également présente. Il veut se débarrasser de cette image une fois pour toute et il est très ennuyé que cette réputation continue de le suivre."

La liste des conquêtes de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio a eu des relations avec de nombreuses femmes par le passé, principalement des mannequins : Gisele Bündchen (de 1999 à 2004), Bar Refaeli (de 2005 à 2010), Blake Lively (2011), Erin Heatherton (2012) ou encore Toni Garrn (2013-2014), Kelly Rohrbach (2015), Nina Agdal (2016 à 2017).

Elles avaient toutes 25 ans ou moins au moment de leur rupture, ce qui a commencé à amuser les internautes. Par la suite, la star hollywoodienne a vécu une romance avec Camila Morrone (Daisy Jones and the Six) pendant cinq ans. Elle avait, elle aussi, pile 25 ans lorsqu'ils ont rompu en juin 2022.

Plus récemment, des rumeurs laissaient entendre que Leonardo DiCaprio aurait eu une relation avec le mannequin Gigi Hadid (27 ans), puis Victoria Lamas (23 ans). En août 2023, c'est au bras du mannequin italien Vittoria Ceretti, 25 ans, qu'il a été photographié... Si Leonardo DiCaprio veut se débarrasser de sa réputation, cela semble en tout cas mal parti.