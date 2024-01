Santé d'Alain Delon : l'acteur placé sous "sauvegarde de justice", qu'est-ce que cela signifie ?

Alain Delon a été placé sous sauvegarde de justice, ce qui l'empêche d'accomplir certains actes les plus importants. Ceux-ci ont été confiés à un mandataire tiers. Explications.

Bientôt un point final dans l'affaire Alain Delon ? Selon des informations de BFM TV partagées ce lundi 29 janvier, l'acteur de 88 ans a été placé sous "sauvegarde de justice" par un juge des contentieux de la protection. Il ne s'agit cependant pas d'une mise sous tutelle, qui laisserait moins de liberté d'agir à l'acteur.

Concrètement, le géant du cinéma français peut toujours accomplir seul plusieurs actes (les dépenses et décisions de la vie quotidienne par exemple), à l'exception des plus importants qui doivent être confiés à un mandataire. Par exemple, dans le cadre de ce placement sous sauvegarde de justice, Alain Delon ne peut pas effectuer de ventes de bien immobilier.

Par ailleurs, le mandataire peut également assister l'acteur dans un suivi médical ou dans le choix d'un médecin. Toujours selon les informations de BFM TV, le mandataire d'Alain Delon a été désigné par la justice sans qu'on ne sache de qui il s'agit. Maître Frank Berton, avocat d'Anouchka Delon, estime auprès de BFM TV qu'"il y a lieu de se féliciter de cette décision".

Une expertise médicale contestée

Des expertises médicales ont été demandées en janvier 2024 par le parquet de Montargis pour évaluer l'état de santé d'Alain Delon après les demandes de mise sous protection judiciaire formulées par son fils Anthony Delon et des avocats de l'acteur. Une expertise, en présence de l'acteur, s'est déroulée le 13 janvier 2024. Dans un communiqué de presse transmis par Me Christophe Ayela, ex-avocat d'Alain Delon, deux jours plus tard, que celle-ci aurait confirmé que "son discernement n'est en aucun cas aboli, contrairement aux accusations calomnieuses dont il est médiatiquement l'objet depuis le 4 janvier 2024." L'avocat a, depuis, été révoqué.

Cette expertise médicale d'Alain Delon avait été auparavant contestée par l'avocate d'Anthony Delon et du Guépard. L'avocate Laurence Bedossa accusait dans un courrier que l'expertise médicale s'était déroulée en présence d'Anouchka Delon qui aurait "répond[u] en en lieu et place aux questions posées à Monsieur Alain Delon."

Une abolition de son discernement ?

Une première expertise judiciaire réalisée dans le cadre de l'affaire Hiromi Rollin (classée sans suite depuis), en octobre 2023, levaient déjà le voile sur l'état de santé d'Alain Delon. Son contenu, établi après analyse du dossier médical de l'acteur et non pas en sa présence, a été révélé le 24 janvier 2024 par Le Parisien : ce document décrit la dégradation des capacités cognitives de l'acteur depuis 2019, concluant à une abolition du discernement du Guépard.

Dans le détail, cette expertise médicale décrit Alain Delon comme "porteur de comorbidités importantes, de pathologies chroniques actives et de troubles aigus invalidants" et "vulnérable tant physiquement que psychologiquement". Le comédien, l'un des derniers géants du cinéma français, souffrirait de "troubles cognitifs de nature vasculaire s'aggravant avec les accidents vasculaires cérébraux successifs (AVC) et se complétant de troubles cognitifs de nature dégénérative".

Le médecin qui a rédigé cette expertise note une détérioration ultime de la santé d'Alain Delon débutée en juillet 2023, en pleine affaire Hiromi Rollin. Un lymphome, qui lui aurait été diagnostiqué quelques années plus tôt, se diffuse et altère ses capacités cognitives et motrices. Depuis le mois d'août, il serait dans "un alitement quasi constant" et aurait besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne.

Alain Delon aurait arrêté ses traitements

De son côté, l'ancien avocat d'Alain Delon, Me Christophe Ayela, avait révélé avoir transmis un signalement à la justice pour "mise en danger" du comédien. Il assurait qu'Alain Delon aurait arrêté ses traitements depuis la fin du mois d'août à la demande d'Anthony et Alain-Fabien Delon, les fils de l'acteur. Il affirmait qu'ils lui feraient courir le risque d'un "décès prématuré" en stoppant ses soins et son suivi médical.

L'ex-avocat d'Alain Delon souhaitait, de fait, la désignation d'un mandataire judiciaire afin de protéger l'acteur de la décision de ses fils, décision qu'ils auraient prise, selon Anouchka Delon, contre son avis mais également celui de leur père. Leur soeur, Anouchka, assure vouloir emmener leur père en Suisse pour qu'il suive un traitement médical. Ses frères l'accusent au contraire de vouloir le faire pour des raisons fiscales, assurant que leur père souhaite mourir dans sa résidence à Douchy.

"Un état lamentable", un "danger de mort" ?

Que ça soit ses enfants ou son ancienne compagne (ou dame de compagnie selon sa famille) Hiromi Rollin, chacun y va de son commentaire alarmant sur la santé d'Alain Delon. Tout a commencé le 4 janvier dernier par la publication, dans Paris-Match, d'un entretien d'Anthony Delon qui accuse sa soeur de ne pas l'avoir informé de la "dégradation cognitive" de leur père.

Pour Hiromi Rollin qui s'est confiée à RTL, l'acteur de 88 ans est "en danger de mort" s'il arrête ses traitements. Elle assure que l'acteur était en bonne santé avant qu'elle n'ait quitté Douchy en juillet dernier : "Ça fait quatre mois sans traitement, six mois sans contrôle médical. La vie d'Alain est en danger. Je n'ai pas peur de dire qu'il est en danger de mort. "

Le benjamin d'Alain Delon, Alain-Fabien, évoquait déjà "un état lamentable" de l'acteur au cours d'un entretien avec BFMTV le 10 janvier 2024, avant d'ajouter dans un commentaire publié sur Instagram dévoilant un enregistrement de sa soeur que leur père est "très affaibli", "très anxieux", il "n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine", il "n'est pas toujours cohérent", il "ne sait pas quand c'est le matin ou le soir".

Une bataille judiciaire entre les enfants Delon

L'état de santé d'Alain Delon cristallise les querelles entre ses trois enfants. Le 4 janvier dernier, l'aîné, Anthony Delon, révélait auprès de Paris-Match avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka. En retour, elle a porté plainte contre son frère pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement. Alain-Fabien Delon, lui, a porté plainte contre sa soeur pour "abus de faiblesse au préjudice de leur père".