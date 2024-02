Alain Dorval, voix française mythique de Sylvester Stallone, est mort : quels sont ses plus grands rôles ?

L'acteur français Alain Dorval, véritable figure dans le monde du doublage français, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à 77 ans. Retour sur sa carrière au cinéma et à la télévision.

C'est une voix mythique du doublage français qui nous a quittés. Alain Dorval, surtout connu pour avoir prêté sa voix à l'acteur américain Sylvester Stallone, est mort dans la nuit du lundi 12 février au mardi 13 février 2024 à l'âge de 77 ans, e région parisienne. Celui qui était également le père d'Aurore Bergé se battait depuis plusieurs années contre un cancer.

Alain Bergé de son vrai nom n'est peut-être pas connu pour son visage mais pour sa voix. C'est lui qui a doublé Sylvester Stallone dans ses plus grands films, et notamment dans les franchises Rocky et Rambo, en version française. Mais ce n'est pas le seul acteur que l'on retrouve dans son CV, puisqu'Alain Dorval a également doublé les acteurs américains Nick Nolte (48 heures) et Danny Aiello (Radio days).

Mais vous ne le savez peut-être pas, mais Alain Dorval a également doublé des personnages cultes des films d'animation, que l'on retrouve également dans le milieu du jeu vidéo. C'est le cas de Pat Hibulaire dans les différentes œuvres de Disney depuis 1992, ou encore du personnage nommé Tiger dans la saga Fievel, mais aussi Le Gros, Le Teigneux dans Il était une fois... L'Espace et ...La Vie. Il a également été Lex Luthor dans la série Superman, l'Ange de Metropolis.

Sans surprise, Alain Dorval a également fait des apparitions vocales dans Les Guignols de L'Info. C'est en effet lui qui incarnait le personnage de Stallone. A l'inverse, ce n'est pas lui qui incarnait Monsieur Sylvestre (copie conforme de Stallone à l'écran), qui était joué par Yves Lecoq.

Alain Dorval était le père d'Aurore Bergé

Du côté de sa vie privée, Alain Dorval était marié avec la comédienne Dominique Dumont. Ensemble, ils ont eu une fille, la femme politique Aurore Bergé actuellement Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Elle avait été auparavant Ministre des Solidarités et des Familles mais également présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.