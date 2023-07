Aurore Bergé : une première polémique autour de la ministre et du congé parental ?

La ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, a évoqué la possibilité de raccourcir et de mieux rémunérer le congé parental. Une hypothèse loin d'être au goût des élus de gauche et qui pourrait ouvrir un débat houleux.

Nommée à la tête du ministère des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé s'est mise aussitôt au travail. Plus encore, elle s'est attardée sur les projets du ministère allant jusqu'à esquisser des propositions dans une interview accordée à Ouest-France, le 25 juillet 2023. Les déclarations de la nouvelle ministre ne sont pas passées inaperçues. Mais entre la revalorisation salariale des métiers de la petite enfance, le versement des prestations sociales à la source ou d'autres projets pour l'enfance et l'adolescence, c'est une proposition concernant le congé parental qui a fait tiquer certains politiques.

"Pourquoi ne pas réfléchir ensemble à un congé parental plus court mais mieux indemnisé pour laisser un vrai choix aux familles ?" a suggéré Aurore Bergé. Une proposition présentée comme une réponse possible à deux constats faits par la ministre. D'abord "trop de mères et de pères renoncent au congé parental parce qu'il est trop faiblement indemnisé" a avancé la ministre en référence aux indemnités mensuelles fixées à 429 euros. Autre argument de l'élue des Yvelines : "trop de femmes prennent un congé parental long parce qu'elles n'ont pas de solution pour faire garder leur enfant" plus que par volonté de s'éloigner aussi longtemps du marché du travail.

Aurore Bergé épinglée par la gauche sur le congé parental

A peine publié, l'entretien d'Aurore Bergé a suscité des vives réactions de la part de certains élus de gauche. Raccourcir le congé parental même en contrepartie d'une meilleure rémunération serait un "massacre du système social" selon le députée écologiste Sandrine Rousseau. L'hypothèse a été tournée en dérision par le président des députés socialistes Boris Vallaud dans un message posté sur X : "On vous paie plus pour être moins longtemps avec votre enfant ! Ca vous dit ?"

La réaction de la sénatrice Mélanie Vogel, depuis supprimée du même réseau social, s'est voulue plus sérieuse marquant une volonté de modifier le congé parental, mais dans un tout autre objectif : "L'urgence sur le congé parental, c'est de le rendre égalitaire. Congé obligatoire, rémunéré, de temps égal, pour les deux parents." Aurore Bergé a répondu aux deux élues par le biais de l'AFP s'attaquant à leur vision du féminisme : "En quoi cela serait favorable au droit des femmes d'être hors du marché de l'emploi pendant deux ans avec 400 euros par mois ?"

La ministre et fidèle de la macronie a les chiffres de son côté puisque selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée en 2021, moins d'1% des pères recourent au congé parental à temps plein, contre 14% des mères. Des taux inférieurs aux objectifs fixés lors du passage de la réforme de 2015.

Une proposition concrète sur le congé parental ?

Aurore Bergé a souligné sa volonté de "répondre aux besoins des parents" et si quelques annonces ont ponctué l'entretien, aucune politique ou proposition concrète n'a été précisée concernant le futur du congé parental. Simplement une idée ajoutée au débat. Face aux réactions de certains élus de gauche, ma ministre des Solidarités et de la Famille n'a eu d'autre choix que de préciser auprès de l'AFP dans la soirée : "Je n'apporte pas de réponse immédiate, mais il faut ouvrir ce débat de manière collective, avec les parents, tous ceux qui travaillent avec de jeunes enfants, et les associations familiales".

En voulant prendre en main le dossier du congé parental, Aurore Bergé s'avance sur un terrain délicat. Son prédécesseur Jean-Christophe Combe et l'ancien ministre chargé de la Petite enfance Adrien Taquet s'étaient déjà frottés au possible raccourcissement du congé parental se souvient le Huffpost. Des débats qui avaient finalement été laissés de côté.