Harvey Weinstein : sa condamnation pour viol annulée à cause de décisions abusives

La condamnation pour viol d'Harvey Weinstein prononcée en 2020 a été annulée ce jeudi par une cour d'appel de New-York. Un nouveau procès a été ordonné.

Harvey Weinstein avait été condamné à 23 ans d'emprisonnement pour viol et agressions sexuelles sur trois femmes en 2020. Quatre ans plus tard, ce jeudi 25 avril, une cour d'appel de New York a décidé d'annuler cette condamnation et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pour justifier sa décision, la juridiction de l'Etat de New-York a estimé que des erreurs de procédures ont été commises durant le procès

La cour d'appel de New-York estime ainsi que des décisions abusives ont été prises lors du procès de 2020. Plus précisément, elle a considéré, par 4 voix contre 3, que le juge du procès avait "admis par erreur des témoignages d'actes sexuels antérieurs présumés, non inculpés, contre des personnes autres que les plaignantes des crimes sous-jacents".

Harvey Weinstein avait été condamné à 23 ans de prison par un tribunal de Manhattan en 2020 pour viol et agression sexuelle. Il a également été condamné en 2023 à 16 ans de prison à Los Angeles pour des faits relevant de violences sexuelles. Les nombreuses accusations pour viol et agressions sexuelles dont il a fait l'objet suite à un article publié dans le New York Times en 2017 ont eu un impact grandiloquent dans la société, et a contribué au lancement du mouvement Me Too à travers le monde.