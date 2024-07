"Mon corps était à sa disposition" : Jacques Doillon fait face à de nouvelles plaintes pour violences sexuelles

Relâché de garde à vue pour des raisons médicales, Jacques Doillon fait l'objet de trois nouvelles plaintes pour viols, et tentatives de viols, nous apprend Le Monde dans une grande enquête.

L'affaire a débuté avec la prise de parole de l'actrice Judith Godrèche et a entraîné de nouvelles plaintes dans son sillage. Alors que l'on a appris la mise en examen de Benoît Jacquot ce mercredi, Jacques Doillon (La Drôlesse, Le Petit criminel) fait l'objet de trois nouvelles plaintes rapportées dans les colonnes du Monde. Contactée par le média, l'avocate de Jacques Doillon n'a pas souhaité faire de commentaires.

Le quotidien révèle que depuis la plainte déposée par Judith Godrèche le 6 février, de nouveaux témoignages ont été adressés au Monde contre le cinéaste, et que trois ont abouti à des plaintes. Ce serait celles-ci qui auraient entraîné la garde à vue de 48 heures de Jacques Doillon les 1er et 2 juillet, levée pour "raisons médicales" avant que la procédure ne soit transmise au parquet de Paris "pour apprécier le périmètre et les modalités des suites à donner", rapporte une source judiciaire à l'AFP ce mercredi.

Mais que disent ces nouveaux témoignages ? Selon Le Monde, les plaignant.e.s dénoncent des faits qui se seraient produits de 1980 à 2012, alors qu'elles étaient jeunes et rêvaient de rentrer dans le monde du cinéma. Parmi ces personnes, Joe Rohanne, qui a eu une fille avec le cinéaste de 43 ans son aîné. Les faits que cette personnalité trans et non binaire dénonce se seraient produits alors qu'iel était encore socialisé comme une jeune femme, ne semblent pas couverts par la prescription. Joe Rohanne dénonce trois viols (l'un pendant qu'iel dormait), des coups et blessures, et de la violence psychologique. "Il me prenait toujours à sa guise, mon corps était à sa disposition", commente-t-iel dans son témoignage au Monde, racontant qu'une agression a débouché sur une morsure visible.

Une autre plaignante, nommée Hélène M dans Le Monde, écrit dans son journal intime "s'être fait sodomiser par Jacques Doillon" alors qu'elle venait d'avoir 16 ans, estimant aujourd'hui qu'il "y eu de la contrainte, des choses que je ne voulais pas faire" au cours de leur relation irrégulière. La troisième plaignante, l'actrice et réalisatrice Aurélie Le Roc'h, a dénoncé une tentative de viol dont elle sort "humiliée, complètement traumatisée".

Accusations de Judith Godrèche et Anna Mouglalis

Rappelons que Jacques Doillon fait l'objet d'autres accusations : Judith Godrèche accuse le cinéaste de viol, qui se serait produit pendant une séance de travail pour La fille de 15 ans (1989), tandis qu'Isild Le Besco dit avoir été écartéee d'un tournage après avoir refusé ses avances. De son côté, l'actrice Anna Mouglalis a dénoncé une agression sexuelle en 2011. Jacques Doillon juge cette dernière accusation de "grotesque". Enfin, Jessica Tharaud a dénoncé une agression sexuelle auprès de Paris-Match, alors qu'elle avait 14 ans.

Le cinéaste a toujours démenti les accusations dont il a fait l'objet, en particulier celles de Judith Godrèche. Le 10 avril dernier, Jacques Doillon démentait les accusations contre lui, et principalement celles formulées par Judith Godrèche, assurant n'avoir "jamais promis de rôle à quiconque ni profité de ma position de réalisateur pour obtenir des faveurs sexuelles. Si j'étais l'horrible bonhomme que Judith Godrèche dit que je suis, son appel à témoins aurait dû susciter beaucoup plus de témoignages."