Mort d'Alain Delon : ce que l'on sait de ses derniers jours et de ses obsèques

09:45 - Céline Dion rend hommage à "un père, un roi, un loup"

Le décès d'Alain Delon a secoué le monde entier, que ça soit les anonymes qui ont découvert l'acteur au cinéma ou les figures du monde politique ou culturel. Parmi elles, on compte Céline Dion, qui a partagé un vibrant hommage à un "géant du cinéma français" (en anglais dans le texte) sur le réseau social X. En français, la star de la chanson qui a fait une apparition lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris a écrit : "Il faisait partie de nos vies en ciné-couleurs et son charisme traversait toutes les frontières entre rêve et réalité. Rien ne résistait à son talent de séducteur au regard d’acier et au sourire d’enfant gâté. Son départ me rend triste. Je garderai ses paroles murmurées à mon oreille comme un bonheur partagé le temps d’une chanson. Sympathies à sa famille et à ceux qui l’ont aimé comme père, comme un roi, comme un loup qu’il était".