Obsèques d'Alain Delon : les proches de l'acteur lui rendent un ultime hommage ce samedi

L’acteur avait une passion pour les animaux, et en particulier ses chiens. Il a fait connaître à ses proches sa volonté de finir ses jours à Douchy et d’être inhumé dans la chapelle qu’il a fait construire chez lui, là où reposent ses chiens qui l’ont accompagné au cours de sa vie.

La famille Delon souhaite que la cérémonie d’adieu soit faite dans la plus grande intimité. Les seuls journalistes invités sont les amis d’Alain Delon, tels que Michel Drucker ou Marc-Olivier Fogiel. Les invités vont se voir demander de laisser leur téléphone à l’entrée pour qu’aucune image de sorte dans les médias.

L’ancienne dame de compagnie d’Alain Delon, qui se présente comme son ancienne compagne, avait été écartée l’année dernière du clan Delon, étant soupçonnée de profiter de l’état de santé dégradée de l’acteur. Elle aurait demandé à "assister à la mise en bière et à l’enterrement pour embrasser Alain et lui dire au revoir pour la dernière fois", mais n’aurait pas eu de réponse de la part des trois enfants.

13:02 - Rosalie van Breemen présente pour rendre hommage à son ancien compagnon et soutenir ses enfants

L’ex-compagne d’Alain Delon devrait être présente à ses obsèques. Elle a partagé la vie de l’acteur pendant près de 15 ans et est la mère d’Anouchka et Alain-Fabien. Elle s’est montrée présente pour ses enfants depuis l’annonce du décès de leur père. On l’a notamment vu en pleine promenade avec Loudo, le chien adoré d’Alain Delon.