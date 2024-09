"Je suis en grand deuil" : avant ses 90 ans, Brigitte Bardot se confie sur sa vie "pas rigolote"

A l'aube de ses 90 ans, Brigitte Bardot s'est confiée sur sa vie actuelle, assurant que son quotidien était bien loin des paillettes.

Ce samedi 28 septembre, Brigitte Bardot fêtera ses 90 ans. L'ancien sex symbol des années 1960 reste l'une des dernières représentantes de sa génération d'acteurs et actrices depuis le décès de son ami, Alain Delon, en août. Au cours d'un long entretien auprès du Parisien, celle qui oeuvre désormais pour la cause animale s'est confiée sur sa vie "pas rigolote" : "Maintenant, je ne marche plus du tout", a confié la comédienne, expliquant se déplacer "avec [ses] cannes anglaises".

Néanmoins, celle qui était surnommée B.B. assure que son état de santé "ne s'est pas trop aggravée", alors qu'elle avait inquiété ses fans ces dernières années suite à des malaises. Brigitte Bardot raconte ainsi dans cette interview qu'elle continue de travailler et de se déplacer dans sa deuxième maison, afin de voir "ses gros", à savoir ses animaux de la ferme.

Mais cela Brigitte Bardot "n'a pas envie de rigoler" et souffre "d'un grand deuil". D'abord, celui de ses animaux. Elle explique n'avoir plus de chien à la Madrague, sa résidence principale. "C'était un amour fusionnel avec lui", explique-t-elle, avant de préciser avoir perdu "deux chats, dont une petite qui est morte aujourd'hui. Vous voyez, ma vie n'est pas rigolote".

La mort d'Alain Delon

Mais l'ancienne actrice qui a fait tourné les têtes de Roger Vadim ou Jean-Louis Trintignant est également hantée par un autre deuil, celui de son ami Alain Delon. L'acteur français est décédé le 18 août dernier. La perte de son ami a été un véritable coup dur pour B.B., "surtout la façon dont il est parti, dans des conditions terribles".

Elle assure qu'il "a été prisonnier chez lui". "Personne ne pouvait entrer dans cette propriété ni même lui parler au téléphone, ce n'est pas lui qui décrochait. La famille décidait de tout. Cette dernière année a été lamentable. On ne se voyait jamais, mais il m'appelait régulièrement. On se fêtait nos anniversaires, on s'appelait pour rien du tout, comme ça. Il aimait être seul, et moi aussi".

Elle continue de s'engager pour la cause animale

Alors qu'elle évoque son soutien au Rassemblement National au cours de l'interview ("Je soutiens Marine Le Pen", "Jordan Bardella, je le trouve très bien"), Brigitte Bardot s'épanche également longuement sur la cause animale, pour laquelle elle continue de militer activement au sein de sa Fondation. Elle s'est notamment exprimée au sujet de Paul Watson, militant écologiste de la Sea Shepherd Conservation Society arrêté au Groenland le 21 juillet 2024 qui risque 15 ans de prison : "Il ne faut pas qu'il soit extradé au Japon", assure l'actrice. "Là-bas, il va mourir. C'est un régime très dur qui ne fait pas de cadeaux. Et la prison, Paul a 73 ans..."

Heureusement, Brigitte Bardot continue d'avoir envie de se lever le matin : "Chaque jour nouveau est un cadeau. Je ne me lasse pas de voir toutes les petites bouilles de mes chats, de voir mes pigeons rentrer à pied dans mon salon pour me rendre visite [...] Je profite de tout le bonheur qui m'entoure. Tous mes rescapés d'abattoirs si heureux de vivre..." Elle espère d'ailleurs recevoir comme cadeau, pour son anniversaire, l'arrêt du commerce de la viande de cheval, l'un de ses grands combats depuis 50 ans.