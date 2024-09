Mort de Maggie Smith : l'iconique actrice d'Harry Potter est décédée à l'hôpital à 89 ans, après avoir vaincu la maladie

L'actrice Maggie Smith, connue pour ses rôles dans "Harry Potter" et "Downton Abbey", est décédée à l'âge de 89 ans, ont annoncé ses fils.

17:45 - Où revoir Harry Potter et Downton Abbey en streaming ? La mort de Maggie Smith peut être l'occasion de revisiter certains de ses plus grands rôles. Si la plupart de ces films sont disponibles à l'achat ou à la location en VOD, sachez que vous pouvez redécouvrir la franchise Harry Potter sur la plateforme de streaming Max (accessible via l'abonnement Canal+ Ciné Séries également), tandis que Downton Abbey est à voir en intégralité sur Netflix. Sister Act, de son côté, est disponible sur Disney+.

17:31 - Daniel Radcliffe rend hommage à "l'une des femmes les plus talentueuses qui a jamais vécu" Après une première rencontre sur le tournage de David Copperfield en 1999, Daniel Radcliffe a joué dix ans face à Maggie Smith dans la franchise Harry Potter. L'acteur qui incarnait le sorcier à la cicatrice a logiquement tenu à lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, se disant "véritablement dévasté". "Elle était l'une des femmes les plus talentueuses qui a jamais vécu. Elle laisse un héritage incroyable et on continuera à se souvenir d'elle."

17:12 - Quels sont les plus grands rôles de Maggie Smith ? Maggie Smith s'est évidemment connaître auprès du grand public à l'international pour son rôle de professeur de métamorphose dans Harry Potter et pour celui de la comtesse douairière acariâtre mais hilarante de Downton Abbey. Mais il ne faudrait surtout pas réduire les six décennies de carrière de Maggie Smith à ces seuls deux rôles. Elle obtient son premier Oscar, celui de la meilleure actrice, pour Les Belles Années de miss Brodie, et un second (meilleure actrice dans un second rôle) neuf ans plus tard pour California Hôtel. Maggie Smith s'est également illustrée dans Chambre avec vue et Gosford Park, mais aussi dans des productions de plus grandes ampleur, comme Sister Act ou Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Toute sa carrière, elle a ainsi prouvé qu'elle était capable d'une grande polyvalence et a fait preuve d'une large palette de jeu.

17:00 - Maggie Smith a remporté deux Oscars Multi-récompensée au cours de sa carrière, Maggie Smith a notamment remporté deux Oscars. En 1970, elle est récompensée du prix de la Meilleure actrice pour son rôle dans Les Belles Années de miss Brodie. Neuf ans plus tard seulement, elle est lauréate de l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour sa partition dans le drame romantique California Hôtel. Elle a également remporté un Golden Globe pour son interprétation dans ce même film.

16:46 - "Elle était une vraie légende" Les messages rendant hommage à Maggie Smith commencent à pleuvoir. Parmi eux, l'acteur Hugh Bonneville, qui incarnait son fils Robert Crawley dans Downton Abbey, a réagi auprès de la BBC en assurant que "quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie pourra attester de ses yeux vifs, son esprit aiguisé et son formidable talent. Elle était une vraie légende de sa génération et heureusement ses nombreuses et magnifiques performances vont continuer à vivre à l'écran. Mes condoléances à ses enfants et à sa famille élargie".

16:30 - Sa bataille contre le cancer rendu publique en 2007-2009 Maggie Smith est décédée "paisiblement" à l'hôpital, entourée de ses proches, ce vendredi 27 septembre. L'actrice britannique de 89 ans avait toutefois fait des frayeurs à ses fans par le passé, puisqu'elle avait rendu publique sa bataille contre le cancer du sein en 2007. Affaiblie par la chimiothérapie, elle avait toutefois continué à tourner dans Harry Potter. Après deux ans de traitement, elle avait annoncé être guérie.

16:14 - Maggie Smith était considérée comme l'une des meilleures actrices de sa génération Née le 28 décembre 1934, Maggie Smith était considérée comme l'une des meilleures actrices britanniques de sa génération, et plus largement du XXe siècle. En effet, la comédienne s'est illustrée sur tous les supports, particulièrement au théâtre et au cinéma, mais aussi à la télévision, avec une carrière d'une impressionnante longévité. Elle a été régulièrement récompensée au cours de sa carrière, puisque Maggie Smith a obtenu deux Oscars, trois Golden Globes, six BAFTA, trois Emmy Awards et un Tony Award. Elle a joué dans des productions indépendantes d'auteurs, mais également dans des films très populaires, comme la saga Harry Potter et la série Downton Abbey, mais aussi Mort sur le Nil, Chambre avec vue, Hook ou la revanche du capitaine Crochet, Sister Act ou encore Gosford Park. Elle a ainsi témoigné de son impressionnante polyvalence qui lui a valu le respect de ses pairs et du public.

15:57 - Maggie Smith reste indissociable de son rôle dans "Downton Abbey" Cela semble presque improbable, mais Harry Potter n'est pas le seul titre mémorable de sa longue carrière d'actrice. Au moment où la saga cinématographique adaptée des romans de J.K. Rowling se termine, Maggie Smith a également tourné dans la série devenue culte, Downton Abbey. Elle y interprétait une matriarche acerbe mais à l'excellente répartie, la comtesse douairière Lady Violet Crawley. Elle a incarné ce personnage adoré du public pendant les six saisons, de 2010 à 2015, mais également dans le premier film sorti en 2019.

15:50 - L'inoubliable McGonagall dans Harry Potter Pour beaucoup de spectateurs, Maggie Smith est un visage et un nom très connu. Et pour cause, l'actrice britannique décédée ce vendredi 27 septembre a eu un rôle majeur dans l'une des sagas cinématographiques les plus connues de ces dernières années. Elle a en effet incarné le professeur Minerva McGonagall, qui enseigne la métamorphose dans Harry Potter, dans l'intégralité des films de la franchise pendant 10 ans, de 2001 à 2011. Et ce, même lorsqu'elle est diagnostiquée d'un cancer du sein et affaiblie par la chimiothérapie de 2007 à 2009, elle continue de tourner dans la franchise.