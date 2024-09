Kris Kristofferson est mort, dans quels films a joué l'acteur et star de country ?

Le musicien de country, Kris Kristofferson, est décédé samedi 28 septembre à l'âge de 88 ans. Celui qui avait inspiré Bob Dylan et été repris par Johnny Cash et Janis Joplin était également une star de cinéma.

L'acteur américain et star de country Kris Kristofferson est décédé samedi 28 septembre, a annoncé sa famille ce dimanche. Il était âgé de 88 ans et s'est éteint "paisiblement chez lui" à Hawaï, ont précisé ses proches sur son compte Facebook. "Quand vous verrez un arc-en-ciel, sachez que c'est lui qui nous sourit à tous", ont-ils écrits.

Né le 22 juin 1936 à Brownsville, au Texas, Kris Kristofferson s'est d'abord illustré comme chanteur de country émérite avant de prendre le chemin des tournages. Il a notamment écrit le titre "Sunday Mornin' Comin' Down" pour Johnny Cash et "Me and Bobby McGee" qui a été repris par Janis Joplin. Il a également été une source d'inspiration pour Bob Dylan.

Le sacre dans Une étoile est née

Mais rapidement dans les années 1970, Kris Kristofferson se fait connaître en tant qu'acteur. Il joue pour la première fois à l'écran dans The Last Movie de Dennis Hopper. Mais c'est son rôle face à Barbra Streisand dans le remake d'Une étoile est née, par Frank Pierson, qui en font une star de cinéma reconnue. Il a d'ailleurs obtenu un Golden Globe en 1976 pour sa partition.

Barbra Streisand a d'ailleurs rendu un long et vibrant hommage à son partenaire de jeu sur les réseaux sociaux ce week-end, se souvenant particulièrement d'un concert en 2019 à Hyde Park : "Il était toujours aussi charmant et le public l'a noyé d'applaudissement. C'était un vrai bonheur de le voir recevoir la reconnaissance et l'amour qu'il méritait tant."

Au cours de sa carrière sur le petit et le grand écran, Kris Kristofferson s'est également distingué dans le western Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah, mais également dans La Planète des Singes de Tim Burton en 2001. Il était également à l'affiche de la saga Blade, où il incarne le personnage de Abraham Whistler.

Malade pendant de nombreuses années

Marié à trois reprises et père de huit enfants, Kris Kristofferson vivait depuis 1983 avec son épouse, Lisa Meyers, entre Malibu et l'île de Maui. Ces dernières décennies, il a souffert de divers problèmes de santé, notamment d'une maladie de Lyme qui a été incorrectement diagnostiquée dans un premier temps. En 2016, il se faisait toujours soigné pour cette maladie.