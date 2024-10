Michel Blanc : on connaît la date et le lieu des obsèques de l'acteur des Bronzés

Après le choc du décès de Michel Blanc survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, les obsèques de l'acteur du Splendid se préparent.

L'émotion est encore vive suite au décès de l'acteur Michel Blanc, survenu dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024. L'acteur inoubliable dans Les Bronzés s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'un choc anaphylactique accompagné d'un œdème de Quincke, qui aurait provoqué un arrêt cardiaque. Désormais, les obsèques se préparent. Au JT de 20 heures sur TF1, Anne-Claire Coudray a révélé ce dimanche 6 octobre que Michel Blanc serait inhumé jeudi 10 octobre à 14 heures, à l'église Saint-Eustache de Paris.

Les causes du décès de Michel Blanc on fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Selon les informations de Marianne qui cite une source médicale au sein de l'AP-HP, l'acteur a fait un malaise dans un cabinet de radiologie du 14e arrondissement de Paris, où il s'était rendu pour une échographie rénale, "un examen de routine" qui ne nécessiterait pas de produit de contraste. Il aurait plutôt réagi à un traitement antibiotique pris dans la matinée, ingéré dans le cadre d'une suspicion d'infection rénale. Au cabinet, il se plaint de douleurs et souffre alors d'une oedème de Quincke (un gonflement de la peau et des muqueuses et tissus sous-muqueux).Le Samu l'a alors pris en charge pour le transférer à l'hôpital. Michel Blanc meurt vers 22h45 d'un arrêt cardiaque (le sixième) à l'hôpital Saint-Antoine.

Michel Blanc a joué dans plus de 70 films. Parmi ses films les plus mémorables, on retrouve dans Les Bronzés et ses suites, ainsi que des comédies comme Viens chez moi j'habite chez une copine ou Ma femme s'appelle revient. L'acteur a également été un réalisateur acclamé par la presse spécialisée, grâce notamment à Marche à l'ombre, Embrassez qui vous voudrez, Grosse fatigue ou Mauvaise passe. Il a reçu un prix d'interprétation à Cannes pour son rôle dans Tenue de soirée en 1986. Il a également remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État en 2012.