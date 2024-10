Le comédien Pierre Vernier, membre de " la Bande du Conservatoire " et proche de Belmondo, est mort

L'acteur Pierre Vernier est mort à l'âge de 93 ans. Il avait joué aux côtés de Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort ou encore Alain Delon.

C'est un nouveau drame dans le monde du cinéma Français. L'acteur Pierre Vernier est mort à 93 ans mercredi 9 octobre, a-t-on appris samedi 12 octobre de ses proches qui se sont confiés à l'AFP. Le comédien faisait partie de la "Bande du Conservatoire" dans les années 1950. Ce collectif était essentiellement formé par des élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, promotion 1954, parmi lesquels Françoise Fabian, Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort, Claude Riche, Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer ou encore Annie Girardot faisaient partie. "Un lien intime s'est construit [avec Jean-Paul Belmondo]. J'ai accroché tout de suite avec cette bande. Nous étions pourtant fort différents les uns des autres !", confiait-il dans La Bande à Bébel, de Philippe Durant, (Editions L'Archipel, 2019).

Bien que son nom ne soit pas aussi connu du grand public que celui de certains de ces camarades, Pierre Vernier a joué dans une soixantaine de films dont plusieurs ont défrayé la chronique, comme " Le professionnel " aux côtés de Jean-Paul Belmondo en 1981, " Itinéraire d'un enfant gâté, en 1988, ou Monsieur Klein, en 1976 avec Alain Delon.

Qui était Pierre Vernier ?

Pierre Vernier est né le 25 mai 1931 à Saint-Jean d'Angely (Charente) sous le nom de Pierre Louis Rayer. Après être monté à Paris, avoir intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et formé la "bande du Concervatoir", Pierre Vernier a joué avec les plus grands acteurs, mais aussi les plus grands réalisateurs, comme Henri Verneuil ou Joseph Losey. L'acteur a également interprété le rôle du général de Gaulle à la télévision en 2008 et a reçu plusieurs prix pour cela. Il a aussi joué dans le feuilleton "Rocambole", qui a l'a fait connaître au milieu des années 1960. Le feuilleton, dans lequel il incarne le premier rôle, raconte l'histoire d'un ancien bagnard devenu justicier. C'est ainsi que Pierre Vernier a dû apprendre le judo, le Karaté et même l'équitation. Cela fera naître en lui une passion des chevaux, qu'il partage avec Jean Rochefort. En plus du cinéma et de la télévision, il a aussi performé dans les théâtres, notamment sous la direction de Raymond Rouleau ou Georges Wilson.

Comme le soulignent ses proches auprès de l'AFP, Pierre Vernier était investi dans le milieu associatif jusqu'à la fin de sa vie, après avoir été nommé chevalier de l'ordre national du Mérite et officier de l'ordre des Arts et des Lettres.