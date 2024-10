"Papa, personne ne t'a oublié" : Anthony Delon ému pour l'hommage à Alain Delon au Festival Lumière

Le Festival Lumière organisait ce dimanche 20 octobre un hommage à Alain Delon. L'occasion pour son fils aîné, accompagné de Vincent Lindon, de saluer la mémoire de son père disparu en août.

L'émotion était vive lors de la séance de clôture du Festival Lumière de Lyon ce dimanche 20 octobre. Un hommage y était rendu à l'acteur Alain Delon deux mois après son décès, le 18 août dernier. Le film Plein Soleil de René Clément y était projeté pour permettre au public de revoir le géant du cinéma français dans l'un de ses premiers grands rôles, à l'âge de 23 ans. Pour l'occasion, son fils aîné Anthony Delon était présent, tout comme son ami Vincent Lindon.

Emu aux larmes, le fils aîné d'Alain Delon n'a pas manqué de rendre hommage à son père : "Un jour, il croise ses bras, il me regarde et me dit : 'Tu vois, on m'a oublié.' Je dis : 'Papa, personne ne t'a oublié, ne t'inquiète pas.' Je vous dis ça parce que ce 18 août au matin, quand il est parti, tout à coup, c'est comme si les gens s'étaient réveillés, mais pas son public. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient perdu Delon."

En effet, à l'annonce du décès d'Alain Delon le 18 août dernier, l'acteur a reçu une vague d'hommages venus du monde entier, particulièrement de France évidemment, mais aussi de l'Italie ou du Japon. Dans son discours, Anthony Delon explique ainsi qu'"ils se sont un peu endormis, mais ils ne t'ont pas oublié. Et ce jour-là, ça m'a fait du bien. Je pense qu'à lui aussi. Merci", a-t-il conclu avec beaucoup d'émotion.

"Je suis orphelin"

Quelques heures plus tôt, au micro de RTL, Anthony Delon expliquait être désormais "orphelin", lui qui a également perdu sa mère Nathalie Delon le 21 janvier 2021. "Un deuil, ça prend du temps, les choses se mettent en place. Il y a des hauts et des bas naturellement. C'est jamais facile…", a-t-il détaillé. "Je suis orphelin, je n'ai plus personne. Tous les gens qui ont construit ma vie, qui ont fait de moi ce que je suis devenu, sont tous partis. Il faut du temps pour s'habituer à tout ça." Il a d'ailleurs fait savoir qu'il aimerait que la maison de Douchy devienne "un musée".

Au Festival Lumière, Vincent Lindon a également donné un discours pour rendre hommage à Alain Delon, qu'il considérait comme son parrain de cinéma. "Quand j'étais au Festival de Cannes, j'ai reçu un texto d'Alain Delon : 'Mon chéri, ne t'inquiète pas pour ce soir, tu es à ta place.' J'ai décidé que c'était mon parrain, même si lui n'a pas décidé que j'étais son filleul."