Mort de Gene Hackman : l'immense solitude de l'acteur dans ses derniers jours

Plus d'une semaine après la découverte des corps de Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa, on connaît enfin les causes de leur mort.

L'enquête a enfin fait le voile sur les derniers jours de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa. Le couple a été retrouvés mort le 26 février dans leur demeure de Santa Fe (Nouveau-Mexique, États-Unis). Depuis, des théories ont fusé pour tenter d'expliquer leur mort, tandis que les enquêteurs cherchaient les causes du décès. La piste criminelle a été envisagée, ainsi que l'intoxication au monoxyde de carbone et l'accident domestique, jusqu'à ce que la conclusion des autopsies, rendues samedi 8 mars 2025, lèvent enfin le voile sur ce qu'il s'est passé.

L'immense acteur Gene Hackman (French Connection, Impitoyable), âgé de 95 ans, souffrait du syndrome d'Alzheimer et d'un problème cardiovasculaire. Sa femme, Betsy (65 ans), s'occupait de lui. On l'aperçoit sur les images de vidéosurveillance de la ville de Santa Fe pour la dernière fois le 11 février. Elle est allée au supermarché, à la pharmacie et à l'animalerie avant de se rendre dans le quartier sécurisé où vivait le couple. "Après cela, nous n'avons plus aucune trace d'activité", explique le shérif Adam Mendoza, comme le rapporte Le Parisien.

Son épouse serait morte en premier

Selon les conclusions du médecin légiste, Betsy Arakawa serait morte en premier d'un syndrome pulmonaire à hantavirus. Il s'agit d'une infection rare transmise par inhalation de particules contaminées par des rongeurs. Des traces de ces particules ont été retrouvées dans la grange du couple. On peut en conclure qu'elle y a été en contact avec des déjections ou de la salive de souris. Cette infection a conduit à une insuffisance respiratoire sévère à laquelle elle aurait succombé le 11 février.

Étant la seule aidante de Gene Hackman, l'acteur s'est retrouvé seul et désorienté à cause de l'état avancé de son syndrome d'Alzheimer. Il aurait erré seul pendant six jours dans la maison, avec le corps de sa femme à ses côtés sans savoir quoi faire. Il n'aurait pas mangé pendant plusieurs jours. C'est d'ailleurs probablement lui qui aurait enfermé son chien par inadvertance dans la salle de bain où il serait mort de déshydratation. L'autopsie du corps du chien devrait être menée dans la semaine.

C'est finalement le pacemaker de l'acteur qui aura permis de déterminer la cause et la date de sa mort. Il aurait souffert d'une activité cardiaque irrégulière à partir du 17 février avant "un rythme anormal de fibrillation auriculaire, le 18 février". Les corps ont été retrouvés 9 jours plus tard.

L'isolement du couple pointé du doigt

On peut donc se poser la question : comment un couple avec un tel succès et de la famille a pu être retrouvé 9 jours après leur mort ? Gene Hackman avait eu trois enfants d'une précédente union avec Faye Maltese, Christopher, Elizabeth et Leslie. Ils ne se seraient pas vus depuis un an, ses enfants vivant à Los Angeles, à plus de 1 400 km de Santa Fe. Son neveu, Tim Hackman, a confié "qu'il y a eu un isolement progressif" de la part du couple.

Mais à défaut de la famille, ils avaient des amis à Hollywood qui n'ont pas manqué de leur rendre hommage, tels que Morgan Freeman, Clint Eastwood et Robert De Niro. Pourtant, personne ne semble s'être inquiété pour le couple pendant de longues semaines.

En plus de la famille lointaine et des amis qui n'ont pas réagi, le couple vivait volets fermés, ce qui a empêché le voisinage de découvrir les corps. Il faut tout de même dire que le couple avait trois chiens, et que les deux qui sont restés en vie sont restés seuls pendant près de deux semaines avant que l'absence du couple n'alerte le voisinage.