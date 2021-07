JUNGLE CRUISE FILM. Porté par Dwayne Johnson et Emily Blunt, Jungle Cruise est le film Disney de l'été pour petits et grands. Faut-il aller le voir ? L'avis des critiques.

[Mis à jour le 28 juillet 2021 à 9h35] Embarquez à bord du vieux raffiot La Quila pour la nouvelle aventure Disney ! Jungle Cruise, film inspiré de la célèbre attraction des parcs Mickey, est sorti le 28 juillet 2021 au cinéma. Petits et grands pourront suivre la quête de Lily Houghton (Emily Blunt), doctoresse partie au fin fond de l'Amérique du Sud pour trouver un remède qui révolutionnera la médecine. Aidée d'un capitaine roublard (Dwayne Johnson) et de son frère (Jack Whitehall), cette aventure promet de faire voyager les spectateurs le long de l'Amazone, le long-métrage étant accessible à partir de 10 ans selon Allociné, PG-13 (accompagnement fortement recommandé) selon IMDB.

Les critiques sont relativement séduites par la croisière proposée par Jungle Cruise. Un "Indiana Jones" au féminin pour Télé 7 Jours, "film d'aventure trépidant pour Closer", "divertissement familial cabotin" pour Le Figaro, les comparaisons avec des films tels Pirates des Caraïbes, Indiana Jones et A la poursuite du Diamant vert ne manquent pas. Tous les médias s'accordent surtout à saluer l'alchimie et le charisme des deux acteurs principaux : Emily Blunt et Dwayne Johnson. "Avec la paire gagnante Emily Blunt/Dwayne Johnson, la carte du grand spectacle se double ici d'un supplément d'âme", souligne Les Fiches du cinéma, un avis partagé par Le Journal du Dimanche: "Ce divertissement honorable vaut pour la prestation de ses deux interprètes principaux, Dwayne Johnson à fond dans l'autodérision et Emily Blunt toujours aussi malicieuse." Un divertissement parfait pour l'été.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis -La doctoresse Lily Houghton part pour l'Amérique du Sud dans l'espoir de trouver un remède miraculeux. Elle engage un capitaine roublard, Frank Wolff, pour lui faire descendre l'Amazone. Mais de grandes aventures les attendent pour découvrir cet extraordinaire remède qui pourrait changer totalement l'avenir de la médecine. Inspiré de Jungle Cruise, l'une des attractions les plus appréciées des parcs Disney.