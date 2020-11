Le film de Robin Campillo césarisé retrace les luttes du mouvement Act-Up, s'inspirant de personnages ayant réellement existés, bien que le film soit fictionnel.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 20h50] En 2017 et 2018, 120 Battements par minute s'est imposé dans les cérémonies de remise de prix avec le Grand prix du jury au Festival de Cannes et six César, dont ceux du Meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur espoir masculin. Il faut dire que le film dramatique signé Robin Campillo revient sur les actions et les militants d'Act-Up, luttant pour sensibiliser à la question du sida dans les années 1990. Si le long-métrage est une œuvre de fiction, il semblerait que le réalisateur et scénariste se soit inspiré de personnages ayant réellement existés. Par ailleurs, plusieurs actions ayant réellement eu lieu dans la réalité ont été racontés dans le film, comme les jets de poches de faux sang inspiré de deux interventions en 1991 et 1992.

120 battements par minute revient notamment sur le parcours de Nathan (Arnaud Valois), qui pourrait être l'alter-ego de Robin Campillo selon des critiques. Sean, joué par Nahuel Perez Biscayart, aurait réellement existé et serait l'incarnation de Cleews Vellay, deuxième président d'Act-Up Paris qui est mort en 1994 du sida. Ses cendres ont également été jetées lors d'un banquet de l'Union des assurances de Paris, une scène similaire étant visible dans le film. Le premier président d'Act-Up Paris, Didier Lestrade, est également similaire au personnage de Thibault, joué par Antoine Reinartz.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean qui consume ses dernières forces dans l'action...