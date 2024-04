Kendji Girac blessé par balle : un "suicide simulé" et une "intimité privée divulguée"

Alcool, drogue et dispute... Dans une conférence de presse, le procureur de la République a longuement détaillé les faits qui avaient conduits à la blessure par balle de Kendji Girac.

Ce lundi matin, BFMTV révèle que le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle dans la nuit. Touché à la poitrine, il a été transporté à l'hôpital de Bordeaux dans un état critique. Son pronostic vital, engagé dans un premier temps, ne l'est plus et l'artiste est "sorti d'affaire", selon ses proches.

Lors de sa conférence de presse, donnée jeudi 25 avril, Olivier Janson, procureur de la République, a révélé que le chanteur Kendji Girac a avoué aux enquêteurs avoir voulu "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter. Le couple décrit, chacun de son côté, un contexte de dispute, sur fond de consommation d'alcool et de drogue. Au moment des faits, Kendji Girac était fortement alcoolisé et des traces de cocaïne ont été retrouvées dans son organisme.

Selon les premières déclarations du chanteur, révélé par Le Parisien, il s'agirait d'un "accident", sa blessure par balle "serait la conséquence d’une mauvaise manipulation de l’arme de sa part. Il aurait reçu un projectile de cette arme achetée la veille sur une brocante." Une version que le chanteur aurait maintenu lors de son audition, mercredi : pendant près de trois heures, Kendji Girac a raconté les faits, allant dans le sens d'un "acte individuel, sans intervention d'un tiers", le chanteur étant "très alcoolisé" au moment des faits.

Né en 1996, le chanteur Kendji Girac compte parmi les artistes français les plus populaires de sa génération. Propulsé par l'émission de TF1 The Voice : La plus belle voix, dont il a remporté la saison 3 en 2014, il s'est depuis fait connaître grâce à des tubes comme Andalouse ou Je suis fou, il a au total publié cinq albums.

Le chanteur Kendji Girac a toujours été très discret sur sa vie privée, n'ayant, jusqu'ici, jamais révélé l'identité de son épouse, mère de leur petite fille. Le couple a accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Eva Alba, fin janvier 2021. Il s'agit d'ailleurs de l'une des rares occasions pour laquelle Kendji Girac avait publiquement évoqué celle qui partage sa vie, sur RFM le 10 février 2021 : "Quand j'ai vu ma femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", ajoutant qu'il était "difficile d'être une femme".

Si Kendji Girac avait mis un point d'honneur à garder sa vie privée, privée, y compris et surtout quand il s'agit de sa compagne, les déclarations du procureur de la République jeudi 25 avril 2024 vont dans le sens opposé. On en sait beaucoup plus sur Soraya Miranda, la femme qui partage la vie du chanteur et qui n'est pas issue de la communauté des gens du voyage. Le couple s'est rencontré dans un restaurant en Suisse, en 2014. Après six ans de relation à distance, ils emménagent ensemble en région parisienne en 2020. Ensemble, ils sont une petite fille, Eva Alba, née en janvier 2021. Soraya Miranda aurait évoqué, lors de ses auditions, son intégration difficile dans la famille de son compagnon et inversement.