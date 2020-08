CEZANNE ET MOI - Guillaume Gallienne interprète Cézanne dans le film de Danièle Thompson, tandis que Guillaume Canet prête ses traits à Emile Zola. Comment les deux acteurs se sont préparés à leurs rôles respectifs ?

[Mis à jour le 19 août 2020 à 20h50] Une amitié entre deux artistes qui prend fin. Cézanne et moi revient sur l'enfance du peintre Paul Cézanne et de l'écrivain Emile Zola, leur rencontre et leurs relations à l'art ou encore aux femmes. Guillaume Canet prête ses traits au calme Emile Zola, tandis que Guillaume Gallienne tient le rôle-titre du colérique artiste. Les deux comédiens ont dû se préparer en amont du tournage pour rentrer dans la peau de ces deux figures françaises. Guillaume Gallienne a rencontré le peintre marseillais Gérard Traquandi pour rentrer dans la peau du peintre : "Il a pris une toile, un chevalet, et m'a dit : 'Alors Cézanne, c'était comme ça, et puis les pinceaux c'était ça, la palette c'était ça... Bon je te donne un peu de cobalt...Et peins ça", se remémore l'acteur auprès d'Allociné. Cette rencontre lui permet de s'approprier au rôle, en peignant des tableaux mais également en se rendant au musée pour discuter peintures.

Cézanne et moi met également en scène Emile Zola, un défi d'interprétation complexe pour Guillaume Canet, comme il l'explique dans les colonnes d'Allociné : "J'ai commencé par m'imprégner du personnage et de l'époque", lisant les romans de l'écrivain mais également L'oeuvre, "parce que c'est la source la plus plausible de leur brouille et que dans la scène d'explication qui sert de fil rouge au film, c'est un élément capital". L'acteur a également dû prendre du poids pour le rôle, et trouver la démarche et la voix qui pouvait correspondre à cet auteur imposant.

Synopsis - En 1886, Emile Zola publie le quatorzième volume de la saga des Rougon-Macquart, «L'Oeuvre», qui met en scène Claude Lantier, un peintre maudit. Paul Cézanne, un des amis les plus proches de Zola, se reconnaît dans ce portrait et s'en offusque auprès de l'écrivain. Ces retrouvailles tourmentées sont pour les deux artistes l'occasion d'évoquer leurs souvenirs. Ils se remémorent leur enfance et leur scolarité dans le Sud de la France. Les deux hommes repensent également à leurs premiers pas d'artistes mais aussi à leurs amours...