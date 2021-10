LAST NIGHT IN SOHO. Prévu pour une sortie ce mercredi 27 octobre 2021, Last night in Soho a déjà été critiqué par les médias anglophones.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 10h54] Les fans d'Edgar Wright attendent avec impatience la sortie de Last Night in Soho ce mercredi 27 octobre 2021. Mais le film porté par Anya Taylor-Joy, Matt Smith et Thomasin McKenzie vaut-il le coup ? Pour l'heure, peu de médias ont mis en ligne leurs critiques, le film d'Edgar Wright ne sortant que demain au cinéma en France. Sans surprise donc, ce sont surtout les médias anglophones qui ont partagé leurs premières critiques. La presse outre-Atlantique se retrouve globalement conquise par Last Night in Soho : le film a récolté 71% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.

Le Hollywood Reporter salue un "film immensément agréable qui sait jouer avec les genres", tandis qu'Indie Wire note que ce thriller est "différent de n'importe quel film qui l'a précédé". En plongeant le spectateur dans l'ambiance es années 1960, ScreenDaily estime que Last Night in Soho est "un immense succès". Mais toute la critique anglophone n'est pas complètement séduite par cette proposition à part, puisque Variety déplore qu'Edgar Wright se soit plongé davantage dans la mise en scène esthétique que dans le coeur de son scénario. De son côté, le Time juge que le film "monte au début pour s'écraser à la fin. C'est une promesse qui n'est pas tenue."

Last Night in Soho est le dernier film d'Edgar Wright, réalisateur de Hot Fuzz, Baby Driver ou Scott Pilgrim. Ce long-métrage flirte avec le drame, le fantastique, le thriller et l'horreur. Il réunit au casting l'actrice Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame, Split...), Matt Smith (Doctor Who, The Crown, House of the dragon...) et Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit). Très attendu des cinéphiles, Last Night in Soho sort au cinéma en France le 27 octobre 2021.

Synopsis - Eloise, jeune femme passionnée de mode au talent mystique, se retrouve plongée dans les années 1960. Elle y rencontre Sandie, une aspirante chanteuse. Mais tout n'est pas ce qu'il parait, et les rêves du passé semblent se fragmenter entrainant de sombres répercussions dans le présent...

Last night in Soho est un long-métrage très attendu des cinéphiles. Il a déjà fait sensation lors de sa projection à la Mostra de Venise en septembre 2021. Il faudra encore patienter quelques jours avant de pouvoir découvrir le long-métrage d'Edgar Wright sur grand écran : Last night in Soho sort dans les salles de cinéma françaises le mercredi 27 octobre 2021.

Très attendu des cinéphiles, Last night in Soho sort en France le 27 octobre 2021. Il est toutefois possible de découvrir le film d'Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy en avant-première dans certains cinémas de l'Hexagone. Pour trouver les séances en avant-première de Last Night in Soho, il suffit de vous rendre sur Linternaute.com, en sélectionnant votre ville ou votre cinéma favori. Attention, les avant-premières sont souvent programmées les mardi à la veille de la sortie cinéma.