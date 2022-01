NIGHTMARE ALLEY. Le dernier film de Guillermo del Toro, "Nightmare Alley", est sorti mercredi 19 janvier 2022 au cinéma. Mais quel est l'avis des critiques ?

[Mis à jour le 19 janvier 2022 à 9h41] Nightmare Alley promet du changement pour les habitués de la filmographie de Guillermo del Toro. Le dernier film du réalisateur mexicain, dans les sorties cinéma du 19 janvier 2022, est un thriller davantage ancré dans une forme de réalité que ses précédentes œuvres. Ici, ce sont les vices de la nature humaine qui sont décriées, au milieu d'une foire aux monstres dans les années 1940. Le cinéaste offre ici un hommage au film noir qui s'avère réussi, à en croire les avis critiques. La presse ne manque pas d'éloges pour qualifier Nightmare Alley : "Film ambitieux" (Le Monde), "thriller somptueux, sinueux et vénéneux à souhait" (Télé 7 Jours). Guillermo del Toro rend "un brillant hommage au film noir" (Télé Loisir), "avec élégance et talent" (Le Figaro), en convoquant "des personnages hauts en couleur [...] et des décors extravagants" (CNews).

Les prestations de Bradley Cooper en forain montant une arnaque, et de Cate Blanchett en mystérieuse psychanalyste, sont saluées : "Bradley Cooper s'offre un ticket en or pour les Oscars avec sa partition démesurée [...] Face à lui, Cate Blanchett, glaçante manipulatrice, lui tient la dragée haute" (Le Parisien). Nightmare Alley ne manque cependant pas de défauts, dont certains sont cités ici et là par la critique, comme le "manque de l'intime nécessité et l'intime palpitation d'un cœur vivant" (Le Monde) ou "des moments où le film cherche trop à se théoriser" (Les Inrockuptibles). Alors que le long-métrage a été un échec retentissant au box-office américain, nous découvrirons dans les prochaines semaines si les spectateurs français lui ont laissé une chance... et si Nightmare Alley participera à la course aux Oscars.

Synopsis - Un jeune forain ambitieux, capable comme personne d'appâter et de manipuler les gens grâce à son talent pour choisir ses mots, s'associe à une psychiatre encore plus dangereuse que lui.