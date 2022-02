LES VEDETTES FILM. Gregoire Ludig et David Marsais sont de retour au cinéma pour le nouveau film du Palmashow, "Les Vedettes". Qu'en ont pensé les critiques ?

[Mis à jour le 9 février 2022 à 9h36] Six ans après La folle histoire de Max et Léon, le Palmashow est de retour en duo à l'écran dans Les Vedettes. Ce film comique fait partie des sorties cinémas du 9 février 2022. Contrairement à Mandibules, long-métrage de Quentin Dupieux dans lequel on retrouvait le duo de comiques formé par Grégoire Ludig et David Marsais, Les Vedettes a été écrit par les deux humoristes et réalisé par leur acolyte, Jonathan Barré. Et les critiques sont globalement séduites par cette nouvelle proposition du Palmashow. Sur l'agrégateur généré par Allociné, recensant 13 critiques pour le film, Les Vedettes récolte une note de 3,4/5. Le magazine spécialisé Cinémateaser fait partie des conquis, saluant une "comédie sociale, drôle et amère, sur deux losers en quête de reconnaissance. Brillant et terriblement attachant."

La presse fait l'éloge du duo central des Vedettes, "drôle et attachant" (Le Figaro) mais aussi de la qualité de cette "satire de la grande distribution et des jeux télévisés" (Le Monde). Pour Le Parisien, c'est un sans-faute : "Le duo Grégoire Ludig-David Marsais réussit un deuxième film hilarant, tendre et critique sur l'univers de la télé et de la surconsommation." Aussi conquis que les autres, Première déplore "un seul bémol : la réalisation qui, pour le coup peine à sortir des clous du Palmashow comme l'y invitait à le faire plus spontanément La Folle aventure de Max et Léon". Un constat partagé par Le Journal du Dimanche ("la mise en scène manque d'inventivité pour soutenir le rythme de la comédie"). Les fans du Palmashow peuvent d'ores et déjà foncer au cinéma.

De nouveaux sketchs du Palmashow pour promouvoir Les Vedettes

A l'occasion de la sortie du film Les Vedettes, leur dernier long-métrage, le Palmashow a offert une surprise à ses fans : de nouveaux sketchs. Le duo d'humoristes a partagé trois nouvelles pastilles sur leurs réseaux sociaux et notamment sur Youtube : "Quand on remonte un film", "Quand on fait une promo web" et "Quand on sort du ciné". Une façon décalée de faire la promotion de leur nouveau long-métrage sur les réseaux sociaux. Grégoire Ludig et David Marsais n'avait plus présenté de nouveaux sketchs depuis 2019 et la diffusion de l'émission de prime time Ce soir, c'est Palmashow.

Synopsis - Un chanteur raté travaille dans un magasin d'électroménager. Iil utilise son collègue naïf pour participer à des jeux télévisés, dans l'espoir de rembourser ses dettes et d'obtenir enfin la gloire.