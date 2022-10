SUPER MARIO FILM. Prévu pour le mois d'avril 2023, le film animé Super Mario Bros dévoile une première affiche officielle avant une bande-annonce prévue lors d'une présentation Nintendo Direct.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 10h45] Nintendo va prochainement dévoiler la première bande-annonce de Super Mario Bros le film ! Prévu depuis plusieurs années, le long-métrage animé adaptant les aventures du plombier moustachu n'est qu'à quelques mois de sa sortie en salles. Pour l'occasion, l'éditeur japonais organise une conférence Nintendo Direct dédiée au film le 6 octobre 2022 à 22h05. L'occasion pour les amateurs d'en découvrir plus sur le film d'animation prévu pour le mois d'avril prochain. On y retrouvera par exemple la toute première bande-annonce du film. Ci-dessous, découvrez une première affiche du film !

La date de sortie de Super Mario Bros. le film décalée

Parmi une pléthore de projets d'adaptations de jeux vidéo au cinéma ces dernières années, les licences de Nintendo se font relativement discrètes sur grand écran. Le grand retour des marques du géant japonais dans les salles obscures devait pourtant avoir lieu cette année au mois de décembre avec le film Super Mario, dédié comme son nom l'indique au fameux plombier en salopette bleue et à la casquette rouge. Toutefois, le long-métrage d'animation se fera attendre un peu plus longtemps.

C'est sur Twitter que Shigeru Miyamoto, célèbre créateur de Super Mario, l'a annoncé sur les comptes officiels de l'éditeur japonais. "Après consultation avec Chris [Meledandri, ndlr] mon partenaire chez Illumination pour le film Super Mario Bros., nous avons décidé de décaler la sortie mondiale du film au printemps 2023, le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Mes plus sincères excuses mais je vous promets que l'attente vaudra le coup." En Franche, on peut s'attendre à ce que le film sorte aux alentours de la date de sortie américaine, probablement début avril 2023.

Le long-métrage d'animation a été confié par Nintendo à Illumination Entertainment, studio d'animation filiale d'Universal Pictures à qui l'on doit notamment la saga Moi, Moche et méchant mais aussi son spin-off Les Minions. Le film Super Mario Bros est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et doit mettre en scène une aventure de Super Mario, doublé pour l'occasion par Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la galaxie). A ses côtés, de nombreux acteurs connus sont prévus au générique dont Anya Taylor-Joy (Mad Max Fury Road, Split) en Princesse Peach, Seth Rogen (Supergrave) en Donkey Kong et enfin Jack Black (Rock Academy, Jumanji) dans le rôle de Bowser.

A noter qu'il ne s'agit pas de la première tentative d'adaptation de Super Mario sur grand écran. En 1993, une première adaptation en prise de vues réelles avait déjà été tentée par Annabel Jankel et Rocky Morton. On y découvrait Bob Hoskins et John Leguizamo dans les rôles de Mario et Luigi. Le long-métrage n'est pas rentré dans ses frais et, surtout, a été porté au bûcher des pires adaptations de jeux vidéo en films. On comprend mieux pourquoi Nintendo aura mis trente ans à ressortir son plombier des petits écrans de ses consoles jusqu'au grand écran !