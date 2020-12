Panne Google : Gmail et Youtube down ce lundi. Comment contourner le bug

PANNE GOOGLE. Plusieurs services de Google ont été en panne ce lundi 14 décembre 2020, vers 13h, heure française. Seul le mode connecté semblait impacté. Certains services sont de nouveau accessibles depuis 13h30 environ avec encore des bugs. C'est notamment le cas de Gmail ou Youtube...

[Mis à jour le 14 décembre 2020, à 13h39] Après une panne qui semblait bien mondiale ce lundi 14 décembre 2020, Google a remis en place certains services, en mode dégradé, comme Gmail qui est de nouveau accessible d'après nos observations. Mais Google prévient que la messagerie "n'est pas en mesure d'accéder" aux contacts pour le moment. "Il se peut que vous rencontriez des problèmes", prévient le géant américain.

Grosse panne chez Google ce lundi 14 décembre ! En ces temps de télétravail généralisé, le bug signalé au niveau mondial pourrait avoir un sérieux impact ce lundi. Les services de messagerie de Gmail et Google Suite sont inaccessibles à la mi-journée. C'est également le cas des services liés comme Chat ou l'accès au Drive rendu impossible. Un message s'affiche en ligne lorsque vous tentez de vous connecter à votre boîte mail "Error 500 (Server Error)". De nombreux internautes ont remarqué et signalé le problème sur les réseaux sociaux, soucieux de savoir si cela provenait de leur connexion. Le message affiché sur la page d'accueil indique bien qu'il s'agit d'un problème de serveur inhérent à Google. Votre connexion ou votre ordinateur ne sont donc pas en cause.

Le gros bug de Google remarqué au niveau mondial touche de nombreux pays d'Europe, mais aussi les Etats-Unis, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud selon le site spécialisé Tech Crunch. D'autres sites de Google, dont le célèbre site de vidéo, Youtube, sont aussi touchés. Là aussi un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez d'accéder à la page d'accueil. Nest, Google Discover, Google Home, Google Play Store ou encore Google Analytics sont impactés.

© Capture d'écran Youtube

Le moteur de recherches de Google, lui, ne semble pas impacté. Les recherches sont toujurs fonctionnelles sur Google.com et Google.fr. Il semble aussi qu'il y ait un moyen de contourner en partie le problème. En se déconnectant de son compte Google ou en navigation privée, certains services sont en effet accessibles comme YouTube. Malheureusement, beaucoup des services impactés, à commencer par Gmail, impliquent justement de se connecter.

Dans tous les cas, cette panne de Google est à la fois exceptionnelle et lourde de conséquence pour bien des activités chez les particulier comme chez les professionnels. Les sites de tracking de bug comme Downdetector, rapportent de nombreux signalements depuis 13 heures (françaises) environ ce lundi.