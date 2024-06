Streamers 4 Palestinians : l'événement caritatif récolte plus de 600 000 euros au profit de Médecins du Monde

Une cagnotte levée en soutien au peuple palestien a déjà récolté 600 000 euros au profit de l'association Médecin du Monde.

C’est un mouvement qui semble rassembler les français autour d’une même cause. Alors que ces derniers jours, les bombardements à Gaza ne cessent de s’intensifier, une cagnotte en soutien à la population palestinienne s’est lancée depuis vendredi 31 mai sur internet.

Sous le nom de “Streamers 4 Palestinians”, cette mobilisation est parrainée par plusieurs streamers sur Twitch dont Baghera Jones qui cumule, à elle seule, plus de 640 000 followers . Du vendredi 31 mai au mercredi 5 juin 2024, elle invite les streamers de la plateforme Twitch à se relayer pendant cinq jours dans un live diffusé sur la plateforme. Des visages biens connu du grand public se sont déjà succédés tels que les journalistes Clément Viktorovitch ou encore Samuel Etienne ainsi que les créateurs sur internet Horty, Ponce et Angle Droit.

Depuis son lancement, les appels aux dons ne cessent de se multiplier et en seulement trois jours ce ne sont pas moins de 600 000 euros qui ont été récoltés. L'ensemble de ces gains est intégralement reversé à l'ONG Médecins du Monde qui intervient dans le conflit israléo-palestinien en apportant les soins nécessaires aux victimes.

L'élan de solidarité ne s'est pas arrêté en France puisqu'il a atteint les Etats-Unis. Le jeudi 30 mai 2024, une dizaine de créateurs venus de Youtube et Tik Tok se sont rassemblés à Los Angeles. L’émission “Creators for Palestine” diffusée en direct sur Twitch a collecté 1,5 millions de dollars au profit de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et les organisations humanitaires Palestine Children’s Relief Fund, Medical Aid for Palestinians et HEAL Palestine.

Jusqu’où ira le mouvement initié en France ? Atteindra-t-il son objectif fixé à 1 millions d’euros de dons ? Pour le savoir, vous pouvez suivre en temps réel la collecte de dons sur le site en ligne dédié "streamlabs charity" et suivre les live des différents créateurs sur leurs chaînes respectives.