B&YOU Pure Fibre : l'opérateur lance l'un des meilleurs forfaits internet de l'année

Toujours en quête du meilleur rapport qualité/prix pour faire face à la concurrence, Bouygues Telecom vient de dévoiler l'une de ses meilleures offres pour bénéficier d'internet chez soi.

Vous avez toujours désiré craquer pour un forfait internet, mais vous en avez assez des opérateurs qui vous forcent à bénéficier d'une option sur la télé et le téléphone fixe alors que vous ne vous en servez pas ? Bonne nouvelle, Bouygues Telecom a pensé à vous. L'opérateur dévoile sa nouvelle offre 100% dédiée à la fibre internet et intitulée "B&YOU Pure Fibre".

L'offre "B&YOU Pure Fibre" est proposée à partir de 23,99 euros par mois, que vous soyez un ancien ou nouveau client. Elle a également l'avantage d'être entièrement sans engagement ce qui fait que vous pouvez souscrire ailleurs quand vous le désirez, notamment si la concurrence décide de riposter à l'offre avec de nouveaux tarifs.

L'offre de lancement de "B&YOU Pure Fibre" inclut notamment :

Une fibre à haut débit pouvant aller jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en débit ascendant.

Le Wifi 6E, parmi les dernières générations de réseau Wifi sur le marché.

Une assistance disponible 24h/24 via l'application et par téléphone pendant les 2 premiers mois après souscription.

Il est également possible de bénéficier d'un répéteur Wifi en option pour seulement 4 euros de plus par mois. Une offre idéale pour celles et ceux qui disposent d'un très grand domicile et dont les équipements sont trop éloignés de leur box internet.

B&YOU vient-il de dévoiler l'offre de l'année ?

Cette nouvelle offre est, il faut l'avouer, très alléchante. Les débits promis sont très bons pour le tarif annoncé et le fait que l'offre ne demande aucun engagement en fait un choix intéressant pour qui peut encore hésiter à se lancer. B&YOU s'engage également à rembourser les frais de résiliation pour votre ancienne box sur simple demande de votre part si votre ancien opérateur entend vous faire payer.

Pour se rendre compte d'à quel point ce forfait est intéressant, il convient de voir du côté de la concurrence. Chez SFR, l'offre fibre la moins chère est à 29,99 euros par mois avec engagement sur un an et un débit ne pouvant aller que jusqu'à 1 Gb/s avec le Wifi 5. On est donc clairement en dessous de B&YOU.

Du côté de FREE, l'offre fibre la moins chère est également à 29,99 euros par mois pendant la première année puis à 39,99 euros mensuels au bout d'un an. Les débits sont plus proches de l'offre de B&YOU Pure Fibre, mais les chianes TV sont incluses.

Enfin, chez Orange l'offre fibre la plus accessibles est à seulement 19,99 euros par mois mais pendant 6 mois seulement avant de passer à 33,99 euros. L'offre vous engage également pendant un an avant de pouvoir résilier.