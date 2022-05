Pokémon Go : Niantic dévoile Campfire, la nouvelle messagerie du jeu

Amis dresseurs, la Pokémon Go Fest 2022 approche, et sera l'occasion pour nombre de nos semblables de se réunir pour fêter nos petites créatures préférées. D'autant plus que Pokémon Go sera bientôt équipé d'une messagerie.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 16h50] Avec ses 150 millions de joueurs dans le monde entier, Pokémon Go s'est imposé depuis 2016 comme l'un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps. Encore une fois cette année, Niantic et The Pokémon Company nous proposent de fêter le succès des dresseurs du monde entier avec la Pokémon Go Fest édition 2022. Un évènement qui offre de nombreuses additions et nouveautés aux joueurs, qui pourront profiter totalement gratuitement d'une grande partie de ses bonus. Par ailleurs, Pokémon Go va connaître une addition de taille, avec l'annonce récente de Niantic autour d'une application tierce : Campfire. Cette "companion app" offrira aux dresseurs du monde entier un moyen de communiquer et d'organiser des rencontres. On vous explique tout.

Campfire, ou feu de camp en français, est une toute nouvelle application tierce qui s'inclut dans la vision de Metaverse de Niantic. Cette petite application sera une sorte de réseau social offrant des fonctionnalités de messagerie de groupe, de partage de contenu et de localisation, tout en intégrant bien entendu une interface compatible avec Pokémon Go. Campfire pourra permettre de créer des liens avec d'autres joueurs, et développer un aspect de communication jusqu'alors inexploré par Pokémon Go. Une addition bienvenue avant l'arrivée des Mega Raids en jeu, et qui profitera aussi à d'autres jeux de Niantic, intégrés dans Campfire ultérieurement.

Campfire, le nouveau réseau social de Pokémon Go © Niantic

Pour commencer, il est nécessaire de faire le point sur les dates de la Pokémon Go Fest 2022. L'évènement aura lieu du samedi 4 au dimanche 5 juin prochain de 10 h à 20h. L'évènement se tiendra bien évidemment partout dans le monde, et trois évènements particuliers auront lieu à différents endroits au cours de l'été. Il s'agit d'évènements physiques, que l'on pourra trouver dans différentes villes :

du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à Berlin

du vendredi 22 au dimanche 24 juillet à Seattle

du vendredi 5 aout au dimanche 7 août à Sapporo, au Japon

Mais ce n'est pas tout, dès le samedi 4 juin, les joueurs pourront débuter l'évènement et bénéficier de nombreux bonus. Pour les joueurs qui le souhaitent, il sera possible d'acheter un ticket pour l'évènement qui sera disponible pour 13,99 €. Que vous achetiez le ticket ou non, vous aurez tout de même le droit à plusieurs avantages. Pour tous les joueurs, Pikachu apparaîtra avec un nouveau costume de fleurs dans des raid une étoile, et vous pourrez aussi obtenir 9 pass de Raid gratuitement. On retrouvera aussi quatre habitats en rotation chaque heure, chacun possédant ses Pokémon particuliers :

Ville : Magnéti, Tadmorv d'Alola, Tygnon, Balbuto, Cheniti Cape Déchet, Poichigeon, Miamiasme, Scrutella et Flamiaou (Archéomire et Gringolem pour les plus chanceux)

: Magnéti, Tadmorv d'Alola, Tygnon, Balbuto, Cheniti Cape Déchet, Poichigeon, Miamiasme, Scrutella et Flamiaou (Archéomire et Gringolem pour les plus chanceux) Plaine : Mustébouée, Embrylex, Chamallot, Kraknoix, Girafarig, Ratentif, Rototaupe, Escargaume, Hélionceau (Insolourdo et Furaiglon)

: Mustébouée, Embrylex, Chamallot, Kraknoix, Girafarig, Ratentif, Rototaupe, Escargaume, Hélionceau (Insolourdo et Furaiglon) Forêt tropicale : Gobou, Grainipiot, Balignon, Parecool, Tortipouss, Ouisticram, Venipatte, Karabing, Brindibou (Opermine et Venalgue)

: Gobou, Grainipiot, Balignon, Parecool, Tortipouss, Ouisticram, Venipatte, Karabing, Brindibou (Opermine et Venalgue) Tundra : Amonita, Marcacrin, Goélise, Méditikka, Wailmer, Obalie, Tiplouf, Polarhume, Otaquin (Sorbébé, Grelaçon)

Bien entendu, de nouveaux Pokémon Shiny font leur entrée dans la ronde des Pokémon rares, avec pour ne pas tous les nommer, quelques nouveautés comme Balignon Shiny ou encore Escargaume Shiny. Le deuxième jour, la Pokémon Fest permettra à tous et à toutes d'accéder à un challenge global, c'est à dire un défi auquel tous les joueurs participent. Les dresseurs pourront aussi se confronter à un nouveau Pokémon dans un Raid cinq étoiles, pour une expérience un peu plus corsée. Pour les joueurs souhaitant acheter le ticket de l'évènement, différents bonus supplémentaires pourront être obtenus. On y retrouve des recherches spéciales, des choix de mode de difficulté et de type de jeu, des chances améliorées de trouver un Pokémon Shiny en utilisant de l'encens, l'accès au challenge global dès le jour un, et des Pokémons supplémentaires dans chaque habitat.

Pour transférer vos Pokémon sur Switch, vous devrez d'abord lier votre compte Pokémon Go à Pokémon Let's Go. Commencez par vous rendre au Complexe Go à Parmanie dans votre jeu Pokémon Let's Go. Une fois à l'intérieur, parlez à l'homme derrière le comptoir au fond à gauche pour initier la démarche. Sur votre téléphone, activez les fonctions GPS et Bluetooth. Retournez sur Pokémon Let's Go, allez dans les menus et sélectionnez "lier un compte Pokémon Go". Faites de même sur votre téléphone en sélectionnant "se connecter à la Nintendo Switch" qui se trouve en bas dans les paramètres de l'application. Attendez quelques instants. Si votre téléphone est compatible, vous devriez voir afficher le message "voulez-vous lier le compte à Pokémon Let's Go ?". Acceptez, et vos comptes sont désormais liés.

Pour transférer vos Pokémon, sélectionnez l'option Correspondante en parlant au même PNJ au Complexe Go. Faites de même sur votre smartphone en appuyant sur l'icône Switch en haut à droite sur votre page affichant les Pokémon possédés. Choisissez ensuite ceux que vous souhaitez transférer vers la Switch, et faites le transfert. Pour chaque Pokémon que vous enverrez sur Pokémon Let's Go, vous recevrez une boîte mystère qui vous permettra d'attraper des Meltan sur Pokémon Go pendant 30 minutes. Sur Pokémon Let's Go, vous pouvez capturer les Pokémon transférés en parlant au PNJ et en accédant au Park.