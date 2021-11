ZEvent : une édition 2021 réussie, mais marquée par la polémique

ZEVENT 2021. Pari réussi pour les streamers français. Les vidéastes se sont une nouvelle fois réunis lors d'un ZEvent 2021 qui a battu tous les records. Une très belle cagnotte de dix millions d'euros récoltés pour Action Contre la Faim mais un évènement assombri par une affaire mêlant sexisme et harcèlement.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 16h47] C'est un très beau week-end placé sous le signe de la générosité qui s'est conclu lundi 1 novembre dernier à une heure du matin. Le ZEvent 2021 a permis de récolter plus de dix millions d'euros pour Action Contre la Faim, au bout d'un marathon caritatif de plus de 50 heures de streaming en continu. Une très belle réussite pour les collègues et amis de ZeratoR qui ont pu compter sur une communauté de viewers aussi nombreux que généreux pour amasser une somme aussi titanesque. Cet heureux évènement a malheureusement été entaché par une polémique autour du sexisme et du harcèlement, qui, si elle ne retire rien à l'accomplissement titanesque de ces jeunes streamers, a tout de même révélé les failles d'un médium culturel de plus en plus incontournable. Toutes les infos en détail.

Le ZEvent est un évènement organisé par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary depuis 2016. Chaque année, ces deux grands noms de la scène du streaming français rassemblent tout un panel de streamers le temps d'un week-end. Plus de 50h de streaming en continu sur Twitch, l'incontournable plateforme de streaming en direct d'Amazon. Concrètement, les invités se rassemblent au cours d'une gigantesque LAN où chacun diffuse son stream et participe à des activités communes. Le montant des dons offerts par l'ensemble des spectateurs, ou viewers, est cumulé en une cagnotte reversée à la fin du week-end à une association caritative. Chaque streamer encourage ses viewers en s'imposant des "donation goals", des challenges à réaliser si les dons de leurs spectateurs atteignent certains montants. Il faut aussi ajouter à ce montant l'ensemble des ventes de produits dérivés (des t-shirts essentiellement) qui représente chaque année un montant non-négligeable. En 2021, le ZEvent s'est associé à Action contre la Faim, l'ONG française qui lutte contre la malnutrition dans le monde.

Si l'on avait pu croire que l'édition 2020 avait été l'apogée du ZEvent, en termes de dons ou d'audience, rien n'est moins vrai aujourd'hui. L'évènement caritatif du streaming français s'est clôturé avec une cagnotte monstrueuse de 10 064 480 euros. Une somme qui pulvérise le record de l'année 2020 qui était de 5,7 millions d'euros, et prouve une nouvelle fois que le streaming est un élément incontournable de la culture française. Plus d'un million de spectateurs ont visionné la cérémonie de clôture de ce week-end de folie, faisant du ZEvent une sorte de Téléthon nouvelle génération qu'il est désormais impossible d'ignorer. Le grand bénéficiaire de ce week-end c'est bien sûr Action Contre la Faim, les membres de l'ONG ont réagi avec émotion sur Twitter en remerciant les donateurs mais aussi tous les participants à l'évènement :

Nous sommes scotchés devant cet élan de solidarité.



Merci pour les millions de personnes que nous aidons au quotidien. Merci à tous les streamers. Merci à @ZeratoR et @alexdach et à toute l'équipe du #Zevent2021 qui est juste incroyable. Vous avez TOUS été incroyables. pic.twitter.com/fS1AlrgMID — ActionContreLaFaim (@ACF_France) November 1, 2021

Parmi les grands moments du ZEvent 2021, on retiendra la soirée de samedi, où Samuel Etienne est venu présenter la seconde édition de "Questions pour un Streamer". Ce pastiche de Question pour un Champion a été suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont pu voir Ponce et Antoine Daniel s'imposer au bout d'une compétition féroce. Belle opération aussi pour Samuel Etienne qui assoit sa présence sur Twitch et assure un bel avenir à sa revue de presse si populaire. Une bonne nouvelle après le petit couac du vendredi 19 octobre dernier, où le présentateur de France 3 a été banni temporairement de la plateforme d'Amazon pendant 3 jours après avoir indirectement montré les fesses d'une actrice au cours de cet exercice matinal.

Grand moment aussi au cours du stream de Jean Massiet Acropolis. Le streamer a eu l'idée géniale de proposer aux joueurs de Microsoft Flight Simulator 2020 de se réunir pour un vol Montpellier-Moscou virtuel. Plusieurs dizaines de joueurs se sont alors lancés aux manettes de leurs avions respectifs pour suivre le streamer français habitué des discussions politiques. Des engins aux couleurs du ZEvent qui se sont retrouvés à 38 000 pieds d'altitudes et à plus de 500 km/h pour un grand moment de streaming. Une belle action pour Action Contre la Faim qui a été un parmi d'autres grands moments de ce ZEvent 2021.

38 000 pieds d'altitude, 260 noeuds de vitesse et une quantité ASTRONOMIQUE d'avions qui volent tous ensemble pour le #ZEVENT2021 !



Vous êtes des malades !https://t.co/PlqNfegjAq pic.twitter.com/mTYZcCV3E6 — Jean Massiet (@JeanMassiet) October 30, 2021

Parmi les clips ayant retenu l'attention de la communauté et suscité l'hilarité générale, il y a eu aussi les frasques de Mister MV. Le Youtubeur et Streamer français, faisant partie des plus grands noms de la scène du streaming francophone, avait en effet instauré comme "donation goal" la lecture du livre "Le temps des tempêtes" de Nicolas Sarkozy si sa cagnotte atteignait les 10 000 euros. Un objectif rempli en quelques heures et qui a permis au vidéaste de nous régaler d'un moment de lecture ponctué par de l'autotune et autres interludes musicaux aussi amusants que malicieux. On dit souvent que le streaming et la politique ne font pas bon ménage, mais après tout, pourquoi pas ?

Autre évènement qu'il faudra souligner, le vidéaste Amine plus connu sous le nom d'Aminematuer a atteint l'un de ses donations goals au cours du ZEvent (les donations goals sont des gages ou des challenges que le streamer s'impose si sa cagnotte atteint un certain montant). Et que dire de ce donation goals ? A 50 000 euros, Amine se devait d'organiser un live avec Doums et Nekfeu. Or parmi ces deux artistes du rap français il y en a un qui n'est plus apparu dans les médias depuis quelques années. On parle bien entendu de Nekfeu qui pourrait bien faire son grand retour (très attendu) pour cette occasion, sur Twitch bien entendu.

On a aussi retenu la grande donation de l'une des personnes que l'on attendait, mais qui n'a pas pu se rendre au ZEvent pour cette édition 2021. Le Youtubeur et Streamer Squeezie a donné 40 000 euros de sa poche lors du "rush final" du ZEvent 2021. Une somme colossale que le jeune homme au 16,3 millions d'abonnés sur Youtube a généreusement offerte à Action Contre la Faim. N'oublions pas aussi la donation astronomique de Pokimane, la streameuse maroco-canadienne a en effet offert 10 000 euros à l'ONG sur le stream de Domingo, une générosité qui fait honneur à l'excellente joueuse de League of Legends.

Si le ZEvent a été pour sa plus grande partie une fête joyeuse placée sous le signe de la générosité, des jeux et de la bonne humeur, il a cependant aussi été marqué par une polémique de taille. Un évènement déplaisant mettant en lumière certains pans d'un monde dominé par la gent masculine et souvent marqué par une misogynie latente. C'est lors de la dernière journée du ZEvent qu'un des streamers a battu le record d'audience en simultané sur sa chaîne. Le jeune Youtuber et Streamer Inoxtag (19 ans) avait alors invité l'actrice mexicaine Andrea Pedrero devant près de 453 000 spectateurs. Des viewers qui ont pu voir le jeune Français tenir des propos ouvertement sexistes devant son invitée non francophone, lui faisant répéter des phrases peu ragoutantes comme "Inox a une grosse b*te" ou en disant "C'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue. (…) C'est moi qui vais la soulever".

Seulement, cette histoire ne s'arrête pas là. Ces propos intolérables ont suscité peu de réactions de la part des streamers présents mis à part celle d'Ultia. Cette streameuse qui était l'une des rares femmes présentes lors de l'évènement a ouvertement critiqué les propos d'Inoxtag en stream : "Il lui dit que des trucs sexistes, le tchat est sexiste. Évidemment que ça fait des viewers. Et nous on applaudit quelqu'un alors que tout le monde était en train de la fétichiser, de la sexualiser parce qu'elle ne parle pas français. Ça ne fait rire que des misogynes. Et de dire que c'est une blague ? Sous couvert de blague on peut en dire des choses homophobes, sexistes, racistes. C'est très facile de dire que c'est une blague. Le record de viewers, mais à quel prix ?"

Une réaction qui a suscité de grosses représailles sur le web et notamment sur Twitter. La réaction légitime de la jeune femme n'a pas été du goût de certains membres d'une communauté que l'on sait en grande partie composée de jeunes hommes, et qui ont bombardé la streameuse de remarques sexistes et désobligeantes, allant parfois jusqu'à l'appel au viol. Du côté d'Inoxtag, le jeune homme s'est très vite rendu compte de son erreur, se rendant sur le stream d'Ultia pour affirmer que ses actions "Ne se reproduiraient plus" et en appelant sa communauté à soutenir la jeune femme alors victime d'une grande vague de harcèlement.

Adrien Nougaret alias ZeratoR a quant à lui tardé à réagir en affirmant en premier lieu qu'il n'était pas "responsable du comportement de ses invités". Une position pour le moins étrange pour l'organisateur de l'évènement qui porte son nom. Il s'est ensuite fendu d'un tweet où il qualifiait le déchaînement de harcèlement dont était victime Ultia de "pseudo-polémique" avant de supprimer son message quelques minutes plus tard. Plus de 31 000 tweets ont été échangés au sujet de la streameuse qui a été par la suite forcée de faire passer ses comptes Instagram et Twitter en privé pour éviter la déferlante de haine dont elle était victime. ZeratoR a par la suite réagi le lundi 1er novembre au soir à travers un autre tweet :

Concernant certains comportements abusifs sur place, on a vu et on a réagi immédiatement. On ne peut pas toujours contrôler l'escalade, nous condamnons ÉVIDEMMENT le harcèlement qui a suivi et nous sommes assurés d'apporter le soutien nécessaire à ceux qui en avaient besoin — ZeratoR (@ZeratoR) November 1, 2021

Une situation qui fait écho aux nombreuses alertes lancées autour de la place des femmes sur les réseaux sociaux. Trop souvent, les membres de la gent féminine sont victimes de harcèlement sur le web, comme le prouve une étude de 2015 de L'ONU Femmes, relayée par Actu.conf sur Mediapart, qui montrait alors que 73 % des femmes en auraient été victimes. Par ailleurs, la question de la parité se trouve une nouvelle fois au centre des attentions. Sur les 53 streamers présents, seuls 9 étaient des femmes. Une statistique qui met en lumière un médium de divertissement essentiellement dominé par les hommes, que l'on regarde devant où derrière l'écran.

Et pour cause, être une femme et travailler sur Twitch s'est s'exposer publiquement au harcèlement et à de nombreux commentaires qui touchent souvent à leur physique plutôt qu'à leur talent vidéoludique. C'est d'ailleurs devant la recrudescence de ces cas de harcèlement et l'inaction de la plateforme d'Amazon que de nombreux streamers et utilisateurs ont été appelés à la boycotter le 1er septembre dernier. A travers le hashtag #ADayoffTwitch, des streamers de tous pays ont protesté appelant la plateforme d'Amazon à se concentrer un peu plus sur les problèmes sociaux qui la gangrènent plutôt que sur leurs revenus (dont elle perçoit systématiquement 50%).

Grande nouveauté de cette édition 2021, le ZEvent a été précédé d'un concert dont les bénéfices sont aussi allés à Action Contre la Faim. Il s'est tenu le 28 octobre au soir et a réuni quelques artistes de renom dans une salle d'une capacité relativement réduite (300 à 400 places). On a retrouvé au Palais des Sports de la Grande Motte les rappeurs Fianso et Kikesa, ainsi que le musicien électronique PV Nova et un trio acoustique avec les talentueuses LEJ. Ils ont été accompagnés de la streameuse LittleBigWhale qui est montée pour la première fois sur scène devant les pas moins de 100 000 spectateurs visionnant le concert en direct. Une performance à saluer et une audience méritée pour un concert aussi joyeux que divertissant.