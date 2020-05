Minecraft : découvrez les nouveautés de la dernière Snapshot

Minecraft continue de recevoir périodiquement des mises à jour pour étoffer son contenu immense. La dernière en date est la Snapshot 20w20a, qui introduit quelques fonctionnalités intéressantes.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 11H44] Tout d'abord, les joueurs les plus investis pourront s'attaquer à de nouveaux progrès. Ces derniers, qui sont en réalité des défis, sont à compléter si vous souhaitez "terminer" le jeu de cette façon. Dans cette nouvelle mise à jour, il y en aura 13 nouveaux. Par exemple, vous devrez obtenir une armure complète en Netherite, utiliser une boussole sur une magnétite ou encore obtenir un bloc "d'obsidienne pleureuse". La difficulté varie selon ces challenges, qui portent bien évidemment tous sur la prochaine mise à jour de contenu, introduisant le nouveau minerai.

Par ailleurs, vous pouvez désormais changer de mode en une fraction de seconde. Il s'agit d'une modification mineure, mais qui pourrait bien vous faire gagner plusieurs précieuses minutes si vous alternez régulièrement entre le mode survie, le mode spectateur ou le mode créatif. À noter que cette nouvelle version est toujours en test et qu'il faudra donc attendre encore plusieurs semaines avant qu'elle soit officielle. Dans tous les cas, il est désormais possible de passer d'un mode de jeu à l'autre, avec l'aide de quelques touches. Pour ce faire, vous devez maintenir la touche F3, et appuyer sur F4 pour ouvrir un menu. Par la suite, en appuyant sur R4, vous pourrez faire défiler le mode de jeu (la souris fonctionne également). Quand vous avez sélectionné le mode souhaité, vous pouvez relâcher la touche F3. À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est réservée à cette version d'essai, d'où le mode d'emploi un peu barbare. Toutefois, il y a fort à parier que l'ensemble de la procédure soit simplifiée afin de correspondre aux manettes pour les joueurs console.

Comment obtenir de la netherite ?

Obtenir de la netherite ne sera malheureusement pas si simple, pas autant que de trouver le minerai et l'exploiter (comme le diamant). Contrairement à la plupart des autres minéraux du jeu, la netherite requiert en effet un certain nombre d'étapes supplémentaires. Il faut notamment la mettre dans un four, puis la combiner avec un objet complètement différent, que vous pouvez ensuite transformer en armure et en outils. Tout d'abord, pour vous attaquer à la netherite, vous aurez besoin de quatre éléments : une pioche en diamant, un établi, un four et des lingots d'or. Chaque craft nécessitera des débris antiques puis des fragments de netherite. Après de premières estimations, il y a en moyenne 1,6 ancien débris par chunk (c'est-à-dire tous les 256 blocs). Le minerai est donc rare, bien plus que le diamant. Pour le trouver, vous devrez vous rendre dans les tréfonds du Nether (entre les couches 9 et 21). Cependant, d'après de premiers retours communautaires, la netherite peut également se trouver dans les couches supérieures, bien que beaucoup plus rares.

Pour optimiser votre séance de minage, attention à ne pas creuser sous vos pieds, puisque le Nether est une zone très punitive. La lave est présente partout, et vous pourrez facilement vous faire bousculer par les monstres locaux. Bonne nouvelle cependant, puisque les blocs d'anciens débris sont tellement résistants que vous pourrez miner à la TNT ! Ils resteront en place, flottant parfois dans le Nether. Une fois que vous aurez collecté cette précieuse matière rare, vous devrez utiliser votre fourneau (ou votre four, mais cela prend plus de temps). Tout d'abord, faites cuire les débris antiques, afin d'obtenir des fragments. Une fois en possession de ces derniers, vous devrez vous atteler à la création d'un lingot de netherite. Comme nous vous le disions en introduction de cet article, la manœuvre est assez différente des autres minerais. Pour obtenir un lingot de netherite, vous devez placer 4 fragments sur la gauche (comme un L) et 4 lingots d'or sur la droite. Vous l'aurez compris, seul l'emplacement du milieu restera vide.

Enfin, dernière étape qui diffère de nos habitudes : la création d'équipements de netherite. Oubliez les recettes existantes. Si vous souhaitez créer une armure en netherite, prenez une armure en diamant et placez-la dans le coin supérieur gauche de votre établi, avec le lingot de netherite à sa droite. Ainsi, vous pourrez transformer chacune de vos pièces d'équipement de diamant en netherite. Attention toutefois, les enchantements ne sont pas conservés. D'ailleurs, ils sont légèrement plus performants sur la netherite que sur le diamant, bien que l'or conserve sa première place en la matière. Au total, vous pourrez créer une épée, une pelle, une pioche, une hache, une houe, un casque, un plastron, un pantalon, des bottes, des fragments, un bloc et bien sûr un lingot !

La bêta RTX est disponible, comment y accéder ?

Des graphismes largement améliorés, une meilleure gestion des ombres, et un éclairage dynamique. Minecraft fait peau neuve dans une mise à jour qui promet de révolutionner graphiquement le célèbre jeu pixelisé. Si la mise à jour est ouverte à tous, les conditions sont bien plus sélectives. Premièrement, il faut que vous possédiez une carte graphique GeForce RTX 2060. Ensuite, vous devez aussi avoir un ordinateur tournant sous Windows 10 et la version dédiée de Minecraft. Attention, la déclinaison standard "Java" ne marche pas.

Si ces conditions sont remplies, vous pourrez accéder à la bêta, et aux 6 nouvelles cartes fraîchement créées par les développeurs de chez Microsoft et NVIDIA. Vous devrez tout d'abord vous diriger vers le Microsoft Store et installer le Hub Xbox Insider. Ensuite, rendez-vous dans la section Contenu Insider puis sur Minecraft pour Windows 10. Poursuivez en vous rendant dans la catégorie Gérer, afin de rejoindre la bêta. Ensuite, allez dans "Afficher dans le marché", et installez la dernière version de Minecraft. C'est presque terminé, il vous faut désormais télécharger les six nouvelles cartes, qui se terminent toutes par RTX (Aquatic Adventure, Crystal Palace, Imagination Island, Temples & Totems, Color Light and Shadow et Neon District).

Les graphismes sont nettement supérieurs, mais n'oubliez pas d'activer quelques fonctionnalités dans les options. Par défaut, le Ray tracing n'est pas lancé, et vous devrez aller dans les options graphiques, puis dans Advanced Video pour régler ce paramètre manuellement. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le changement est considérable pour Minecraft !



Microsoft propose du contenu éducatif gratuitement

Selon le boss de la section jeu vidéo de Microsoft, Minecraft se doit de réagir à la pandémie du COVID-19. Dans un message adressé à la communauté, il indique qu'une nouvelle rubrique dans le Marketplace Minecraft a été créée. Celle-ci, nommée Éducation, est principalement dédiée aux plus jeunes. On y retrouve des contenus éducatifs. Par exemple, il est possible de visiter la Station Spatiale Internationale, des monuments du monde entier (Washington entre autres) ou encore d'apprendre à coder.

Une initiative à destination des plus jeunes, mais pas que. D'ailleurs, l'ensemble de ces éléments sont gratuits jusqu'au 30 juin. Pas d'informations supplémentaires sur d'éventuels tarifs, une fois cette date passée. Une initiative similaire peut être trouvée en Pologne. Le pays, pour inciter le maximum de personnes à rester chez elles à créer un centre d'apprentissage en ligne pour les enfants : Grarantann. Sur le jeu vidéo, il est possible de répondre à des quiz, à des activités ludiques, et de s'amuser tout en apprenant. De plus en plus, Minecraft apparaît comme un terreau solide pour lutter contre la distanciation sociale, tout en évitant de sortir.

Pourquoi un regain de Popularité pour Minecraft ?

Minecraft est tout sauf un jeu anecdotique. Peu après sa sortie en 2009, il a révolutionné le jeu-vidéo et est devenu un phénomène mondial, poussant des développeurs à repenser leur approche du medium. Des gens qui ne jouaient pas furent persuadés de s'y essayer par leur entourage. Et 10 ans plus tard, le jeu est toujours là, plus fort que jamais, et n'a rien à envier au mastodonte du moment : Fortnite. Plusieurs choses peuvent expliquer ce regain de succès, mais surtout peuvent encourager un grand nombre de joueurs à s'y mettre ou à s'y remettre.

Les mises à jour de 2019 ont été merveilleusement bien reçues par la communauté. Après une période entre 2014 et 2017 durant laquelle les mises à jour n'étaient vraiment pas à la hauteur, la grosse mise à jour de l'année dernière, la mise à jour aquatique (1.13) et celle de cette année "Village & Pillage" (1.14) ont amené une quantité de contenu absolument colossale.

La mise à jour 1.13 a enfin apporté de la vie aux espaces sous-marins. Chaque biome dispose ainsi d'une faune et d'une flore, ainsi que des épaves et des ruines. Mais au-delà de simplement ajouter une flore sous-marine, cette mise à jour a aussi ajouté des mécaniques "roleplay", poussant le joueur à dormir, car s'ils ne le font pas, des nouveaux monstres, les Phantom, apparaîtront et attaqueront le joueur, en étant de plus en plus nombreux si le joueur refuse toujours de dormir.

La mise à jour 1.14 de son côté, nommée "Village and Pillage", était tout aussi importante. Elle a ajouté un nouveau type de villageois, agressifs, nommé "Pillard". Armé d'une arbalète, le pillard poursuivra le joueur pour l'éliminer. Certains de ces ennemis portent en plus une sorte de bannière sur leur dos, et les éliminer poussera des groupes de pillards à attaquer les joueurs. Ces groupes seront parfois aidés de "Ravagers", des sortes de trolls détruisant tout sur leur passage. Et en parlant de créatures, il y a maintenant des renards, les lamas et des pandas qui parcourent le monde.

Personnalisation de l'avatar dans Minecraft

Les mises à jour continuent régulièrement sur Minecraft pour teaser les fonctionnalités en développement qui seront déployées au prochain patch ou au suivant. Parmi les dernières améliorations montrées, une nouveauté sort du lot, et il s'agit de l'ajout d'un éditeur de personnage.

Cet éditeur vous permettra de personnaliser votre avatar de différentes manières, y compris taille et forme du corps, remplacement des membres, modification des yeux, de la bouche, des coiffures et des couleurs, de la pilosité, du visage et des couleurs de peau. Toutes ces modifications existaient déjà mais uniquement sous un mod nommé MorePlayerModel. Tout un tas de modificateurs seront donc disponibles, avec en plus un magasin d'accessoires créés par l'équipe de Mojang, et qui seront disponibles à l'achat via micro-transactions (ça y est, ils rejoignent enfin le club). Bien évidemment, les skins traditionnels pourront toujours être importés en jeu. Cette fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement en bêta, et sera disponible à la sortie sur Xbox One, Windows 10, mobile et Minecraft Earth, sous la version Bedrock, soit la version qui n'est pas sous Java.

Finir Minecraft sans miner ?

Quand on pense à Minecraft, on pense immanquablement à un jeu dans lequel on casse des blocs comme un prisonnier dans un pénitencier du Texas en 1862. L'entièreté du jeu repose sur ce concept de blocs à casser. Mais qu'arriverait-il si quelqu'un était assez fou pour défier cet état des faits, et se mettait à essayer de finir le jeu sans casser un seul bloc ? C'est la réponse à cette question qu'a essayé d'apporter un utilisateur de Reddit, SpikyHedGey. Le 4 octobre dernier, il a posté une vidéo dans laquelle il accomplit effectivement le fait d'arme de venir à bout du jeu (comprendre vaincre l'Ender Dragon) sans miner un seul bloc.

La plupart de la run repose alors sur l'exploration et la volonté de trouver des villages et des temples abandonnés. Là, il y a parfois des objets utiles, surtout des seaux. Mais ces objets sont très aléatoires et cela fait grandement varier la durée de la partie. Une fois ces ressources en main, il va falloir farmer des monstres, notamment des creepers et des Endermans pour accéder à leurs ressources, avant de créer un portail du Nether d'une façon très précise, encore une fois sans casser de blocs. Là, suite au farm de Blazes et de leurs ressources, le jeu a enfin été en mesure de créer des Ender Eyes, qui l'ont mené au portail vers le monde du dragon. Vous pouvez retrouver toute la run en vidéo, pour vous inspirer si vous souhaitez vous aussi réaliser cet exploit :

L'apparition d'Hytale

Hytale est un jeu totalement indépendant, et fortement inspiré de Minecraft. Les développeurs de Hytale sont en partie des gestionnaire du plus gros serveur Minecraft : Hypixel. Sur ce serveur, une très grosse communauté s'est formée et continue de grossir de jours en jours, pour jouer à tout un ensemble de mini-jeux et de map aventures, à tel point que les développeurs de Hypixel Studio ont encore dû il y a quelques semaines acheter de nouveaux serveurs pour accueillir tous les joueurs demandeurs. L'annonce de Hytale a créé une hype au sein de la communauté Minecraft, qui a eu le don de déclencher des sentiments de nostalgie poussant à se replonger dans le jeu de Mojang.

Des millions de joueurs jouent encore à Minecraft

On pourrait penser que Fortnite est le jeu le plus regardé, toutes plateformes confondues, en regardant la fréquence d'apparitions de vidéos sur ce jeu dans les tendances Youtube, mais il n'en est rien. Même en 2018, année durant laquelle les jeux de type Battle Royale ont eu tant de rayonnement, Minecraft est resté, selon le directeur Gaming de Youtube, indétrôné.

Et cela est parfaitement cohérent, puisque Microsoft a annoncé avoir 91 millions de joueurs mensuels sur Minecraft en mars dernier. Pour comparer, Epic Games annonçait 78 millions de joueurs à la fin de l'année dernière. Sachant que Minecraft totalisait 74 millions de joueurs en 2017, il n'est pas farfelu de supposer que le jeu de Mojang puisse atteindre les 100 millions d'ici la fin 2019, surtout si Mojang propose des mises à jour de la même qualité que les précédentes, et aussi en considérant que Minecraft disposait de 176 millions de copies vendues en mai dernier.

Tout ce qu'il faut savoir sur Minecraft Earth

Le Pokémon Go de Microsoft, Minecraft Earth, a commencé à se déployer en beta pour les premiers joueurs vivant à Londres ou à Seattle. Toutes les personnes ayant accès à cette beta peuvent diffuser des vidéos ou des images, donc il est très probable que nous retrouvions une pléthore de contenus sur Youtube. Quelques vidéos sont déjà apparues et nous permettent d'avoir un petit aperçu.

L'écran de la carte ressemble bien évidemment à ce que nous avons pu voir sur Pokémon Go ou Harry Potter Wizards Unite, avec des objets a récolter dans un rayon proche de votre personnage. Ce sont ces objets qui vous permettront de trouver des blocs, des items et des mobs. L'astuce qui prête à sourire, est que lorsque que vous jouez en voiture ou dans un véhicule, votre personnage se déplace dans un Minecart. Ensuite, il y a le "Buildplate", le plateau sur lequel vous pouvez réaliser vos constructions. Des tailles et des biomes différents sont disponibles au fil de votre montée en niveaux. Voici une vidéo assez complète, en anglais, qui résume bien le jeu dans son état actuel :

Trailer et informations

On ne présente plus Minecraft. Si Fortnite a un certain succès, celui qui bat tous les records est quand même Minecraft, qui totalisait encore plus de joueurs que Fortnite Battle Royale fin 2018. Pour le dixième anniversaire du jeu, le monde cubique s'offre un nouveau jeu sur mobile, fortement influencé par Pokémon Go dans le fonctionnement en réalité augmentée. Le choix du jeu mobile est ainsi extrêmement judicieux pour garder la fanbase dont Minecraft dispose, mais aussi pour en attirer une nouvelle, peut-être plus jeune.

Le jeu sera jouable partout et utilisera Openstreetmap pour recréer les routes et nous offrir le monde que nous connaissons en versions Minecraft. Le principe du jeu consistera avant tout à récolter des ressources : des blocs, des animaux ou des coffres. A vous de voir si vous souhaitez alors vous occuper des poules qui gambadent dans votre jardin ou si vous préférez aller abattre le peuplier qui trône devant votre porte. Mais en plus de ce mode de jeu qui semble être le plus classique et récurrent, certains endroits proposeront des aventures. Certains lieux d’intérêt de notre monde seraient alors transformés en mines ou en donjons qu'il nous faudra aller affronter grâce à la réalité augmentée. C'est le meilleur moyen de trouver des ressources rares et d'affronter des monstres plus durs à vaincre, et c'est alors qu'entre en compte une possibilité de jeu en coopération. Le tout suivra en revanche la majorité des règles de Minecraft, et il y aura donc une bedrock (la couche la plus basse, infranchissable) ou encore une redstone fonctionnelle (une sorte de système électrique simplifié).

Mais loin de rester sur ses acquis, l’intérêt de proposer un jeu comme celui là est bien évidemment d'innover. De nouveaux animaux et monstres, jamais vus jusqu'à présent dans le jeu de base, seront au rendez-vous, avec divers niveaux de raretés. Les créateurs précisent même qu'il faudra parfois éviter les monstres de haut niveau, sans toutefois préciser si tous ces ajouts seront disponibles dès la sortie du jeu.

Finalement, la construction est bel et bien là, mais pas de mode créatif, qui va à l'encontre de l'idée d'aventure dans Minecraft. L'économie des blocs et la recherche DU bloc sera au centre du gameplay de construction. Un plateau vous sera alloué pour laisser libre cours à votre créativité, un "build plate" sur lequel vous pourrez inviter vos amis. Ce "build plate" sera le seul moyen de faire des échanges de blocs avec vos connaissances. Une fois vos créations construites, vous pourrez les matérialiser en grandeur nature à l'extérieur.

Minecraft Earth semble être en passe de devenir le Pokémon Go de Mojang, avec le potentiel de rassembler plusieurs millions de joueurs sur le jeu cubique avec leurs smartphones. Les joueurs de la version Earth seront invités à utiliser un maximum de fonctionnalités de leur téléphone pour collectionner et construire tout ce qui leur passe par la tête à l'aide des cubes emblématiques.

Certaines villes avaient déjà eu un avant goût du titre, mais c'est désormais des lancements nationaux qui se préparent. L'accès anticipé de Minecraft Earth vient en effet de débuter en Nouvelle-Zélande et en Islande, tandis que de nouveaux pays seront ajoutés à cette liste dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, vous ne pouvez télécharger le titre que si vous avez un compte google Play venant des pays cités précédemment, à moins que vous vous tourniez vers l'APK, probablement disponible dans quelques jours (mais toujours illégale, alors prenez garde). Si vous souhaitez patienter normalement et attendre le déploiement officiel de Minecraft Earth en France, vous pouvez suivre le Twitter du jeu qui relaie des informations régulièrement.