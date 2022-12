Cyberpunk 2077 : date de sortie, trailer...Toutes les infos sur le DLC Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 a connu une sortie mouvementée, mais s'élève maintenant au rang des très grands jeux de sa catégorie. L'arrivée prochaine de son DLC permettra de confirmer cette renaissance.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 16h19] L'électrochoc qu'a été la sortie de Cyberpunk 2077 en fin d'année 2020 a finalement beaucoup servi à l'industrie vidéoludique. Les studios s'agenouillent moins devant des deadlines impossibles et proposent plus souvent de reporter la sortie d'un jeu plutôt que d'offrir aux joueurs un produit défectueux voire carrément injouable. Pour CD Projekt Red, la chute a été rude, mais le studio ne s'est pas démonté et a durement travailler à élever son jeu au niveau de ses promesses. Deux années plus tard, Cyberpunk 2077 est l'un des meilleurs open-world du moment, proposant un univers riche et vivant, un gameplay nerveux et varié et des histoires aussi dures que prenantes. C'est donc logiquement que les fans attendent la sortie de son premier gros DLC, Phantom Liberty, présenté en détail par le studio polonais. On se plonge dans ce nouvel univers juste ci-dessous.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty en images

Gameplay

Entre l'excellence et la médiocrité, la ligne est parfois fine. Cyberpunk 2077 en est l'exemple parfait et restera longtemps dans les mémoires pour avoir vu trop grand, trop vite et trop tôt. Promesses non tenues, problèmes techniques par centaines, celui qui devait révolutionner le RPG open-world a vite déchanté, devenant un fardeau pour CD Projekt Red qui s'est depuis empressé de le rafistoler. Avec une mise à jour next-gen cette année, et plus généralement de nombreux patchs depuis sa sortie, Cyberpunk 2077 est devenu un jeu plus que solide, proposant une histoire originale, un gameplay franchement jouissif malgré sa technique imparfaite. Car hors de question de laisser tomber le poisson pour le studio polonais, qui a jeté l'été dernier un petit caillou dans la mare en présentant son premier DLC : Phantom Liberty. Et à la sublime performance de Keanu Reeves en tant que Johny Silverhand, vous pourrez ajouter à sa sortie Idris Elba dans le rôle de Solomun Reed.

Bien que le scénario de Phantom Liberty ne soit pas encore connu, on y retrouvera V et Johny Silverhand dans une toute nouvelle intrigue au coeur de Night City. Le DLC compte verser un peu dans l'enquête policière et politique, avec l'arrivée de nouveaux personnages hauts en couleurs comme Solomun Reed joué par Idris Elba, comme mentionné ci-dessus. Outre les nouveaux lieux et personnages à rencontrer dans et hors de Night City, Phantom Liberty compte amener un bon paquet d'améliorations de personnage, des nouvelles armes et des nouvelles tenues.

Mais ce n'est pas tout, de nouvelles fonctionnalités vont faire leur arrivée avec ce DLC, comme le très attendu combat en véhicule. Les trailers de Phantom Liberty n'ont pas été mutiques à ce sujet, nous montrant deux séquences d'affrontement en voiture qui ont eu le don de réveiller notre nostalgie de GTA. Il faut dire qu'il s'agit d'une fonctionnalité essentielle au RPG, que les joueurs souhaitaient voir dès la sortie du jeu. Une nouvelle faction ainsi qu'une nouvelle zone seront aussi présents dans Phantom Liberty.

Phantom Liberty sera disponible courant 2023 sur toutes les plateformes next-gen du jeu. Un petit détail qui pourrait mettre en colère les propriétaires de Playstation 4 et de Xbox One, pour lesquels l'expérience Cyberpunk 2077 a été loin d'être parfaire. Seulement, les exigences techniques du jeu en font une exclusivité des consoles next-gen et PC, c'est en tout cas ce que nous prouve la décision de sortir ce nouveau DLC uniquement sur Stadia, PS5, Xbox Series et PC. Pour ce qui est d'une date de sortie exacte, on n'en connaît qu'une fenêtre, avec la simple mention de 2023 pour l'instant.