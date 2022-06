Xbox Game Pass : FIFA 22, Valheim... L'abonnement s'enrichit

Après les annonces du Xbox & Bethesda Showcase 2022, le Xbox Game Pass est devenu plus attractif que jamais. De gros noms rejoignent le service d'abonnement de Microsoft, on vous explique lesquels et quand.

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 16h30] L'éventail de jeux disponibles dans le Xbox Game Pass n'en finit plus de croître. Microsoft continue d'enrichir son service de jeux vidéo à la demande avec certaines des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo, et de très belles autres surprises. En ce mois de juin, Assassin's Creed Origins et For Honor Marching Fire Edition ont rejoint l'abonnement Xbox, déjà disponibles en cloud gaming, sur console et sur PC. Mais ce n'est pas tout, lors de la conférence Xbox & Bethesda de la Summer Game Fest 2022, on a appris l'arrivée de deux autres grands noms dans le Xbox Game Pass, nuls autres que FIFA 22 et Valheim. On vous résume tout.

On retrouve donc pas mal de grosses nouveautés dans le Xbox Game Pass en ce mois de juin 2022. Outre les deux grands titres d'Ubisoft que sont Assassin's Creed Origins et For Honor, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge est déjà disponible dans le service d'abonnement. Le beat'em'up sauce rétro convainc déjà la critique, une addition de taille pour le Xbox Game Pass. Mais ce n'est pas tout, la plus grande star à rejoindre les rangs du XGP c'est bien FIFA 22. La dernière itération de la plus populaire des franchises de jeux de foot sera disponible dès le 23 juin sur console uniquement dans le Xbox Game Pass Ultimate.

L'autre nom sur toutes les lèvres quand on parle de l'abonnement Microsoft, c'est celui de Valheim. Le jeu de vikings qui a été l'une des plus grosses surprises de l'année 2021 a séduit plus de 10 millions de joueurs, et restera dans les annales comme l'une des plus belles success-stories de l'histoire du jeu vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu en a fini avec son exclusivité PC. Il sortira donc l'année prochaine, en 2023, sur Xbox One et Xbox Series X|S, et apparaîtra dès sa sortie sur ces consoles dans le Xbox Game Pass.

S'il comptait une centaine de jeux à son lancement en 2019, le Xbox Game Pass s'est depuis largement enrichi, proposant près de 384 titres à ses abonnés. Avec un tel catalogue, il est facile de trouver son bonheur pour un très faible prix, puisque vous disposez alors de jeux de tous les genres, qu'ils soient connus ou non, Triple A ou indépendants. De plus, les jeux exclusifs Xbox One et Xbox Series développés par Microsoft sont disponibles dans le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie, et c'est le cas par exemple de Sea of Theives, Forza Horizon 4 ou encore Gears 5. Aujourd'hui vous pourrez y retrouver Minecraft et Minecraft Dungeons, Gears 5, Dead by Daylight, Madden NFL, UFC 4 ou encore FIFA 2021. Prenez garde, car la disponibilité de certains jeux dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez, que vous possédiez une Xbox One, une Xbox Series, ou un PC.

Microsoft cherche depuis quelque temps à implanter le "Xbox Play Anywhere" qui permet de jouer aux jeux Xbox partout, et sur n'importe quel support disposant de Microsoft. C'est maintenant possible sous Windows 10 pour près de 100 jeux du Xbox Game pass depuis l'E3 2019. Le service est disponible sur PC pour 9,99€ par mois et nécessite simplement l'installation de l'application Xbox PC sur Windows 10. De nombreuses exclusivités PC s'y retrouvent, comme les remasters des jeux Age of Empires, mais aussi des exclusivités consoles qui ont été portées sur PC via le Xbox Play Anywhere. On pourra ici penser à la franchise Halo, qui fut pendant longtemps exclusive à la Xbox, et qui est depuis la sortie de Halo : The Master Chief Collection disponible pour les joueurs PC.

Récemment, EA et Microsoft se sont associés afin d'inclure l'EA Play dans le Xbox Game Pass, et le Xbox Game Pass Ultimate. Ce service d'abonnement permet aux joueurs d'accéder à une multitude de titres d'EA, comme les FIFA, Madden, Battlefield, Battlefront ou encore UFC. Une offre extrêmement intéressante, permettant de découvrir le catalogue particulièrement varié du plus gros éditeur de jeux vidéo du monde, y compris les sorties récentes en avant première et jusqu'à dix heures de jeu. Malheureusement, s'abonner au Xbox Game Pass ne donne pas accès à l'EA Play Pro, le service d'abonnement complet d'EA qui inclut tous les jeux en illimités, y compris les nouvelles sorties.

Le Xbox Game Pass est un service d'abonnement qui offre une grande bibliothèque de jeux. Le Xbox Game Pass vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de jeux que vous pouvez télécharger et auxquels vous pouvez jouer n'importe quand, du moment que vous conservez votre abonnement au Game Pass. L'abonnement au Game Pass coûte 9.99€/mois dans sa version standard. La version Ultimate quant à elle, vous donne accès aux catalogues PC et Xbox One ainsi qu'à l'abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur Xbox One. Il vous en coûtera alors 12.99€/mois. Ces deux abonnements comprennent un accès à l'EA Play.