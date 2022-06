"Diablo 4 : date de sortie, trailer, classes... Notre résumé diabolique"

DIABLO IV. Après la sortie controversée de Diablo Immortal et des déboires avec la justice, Blizzard lutte pour tenir la tête hors de l'eau. Sa salvation pourrait bien venir de Diablo 4, le très attendu quatrième volet de sa plus légendaire et sombre franchise.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 10h57] Annoncé pour la première fois par un trailer au cours de la Blizzcon 2019 avec un trailer de qualité Blizzard, Diablo 4 s'était depuis grandement fait attendre. Notez l'emploi de l'imparfait puisque ce très attendu (et c'est un euphémisme) quatrième volet de la plus célèbre des franchises de l'éditeur américain est apparu en juin dernier à la Summer Game Fest 2022. Les fans y ont eu le droit à une présentation détaillée de l'univers sinistre de ce hack-n-slash moderne, dont on retrouvera le monde ouvert fantastique courant 2023. En attendant l'annonce d'une date de sortie officielle et de nouvelles images, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur Diablo IV.

Après le relatif scandale entourant la sortie de Diablo Immortal (vite renommé Diablo Immoral par les fans), Blizzard avait grand besoin de bonne publicité lors de la Summer Game Fest. C'est lors du Xbox Showcase que Diablo IV est apparu pour la première fois cette année, nous dévoilant un trailer en images de synthèse et plus de 5 minutes de gameplay commentées par les développeurs. Et la licence de hack'n'slash légendaire semble revenir en force. Outre des graphismes relativement impressionnants, et son combat toujours aussi jouissif, le jeu nous a présenté quelques fonctionnalités inédites dans un jeu Diablo. On y retrouve la personnalisation visuelle de personnage, qui prend une part apparente dans le jeu sans sembler pour l'instant très poussée, mais aussi la celle de style de jeu qui vous offre différentes manières d'aller massacrer du démon. Bien entendu, cette dernière passe par différents objets et arbres de compétences que vous pourrez équiper et déverrouiller à votre guise.

Outre ces éléments relativement attendus, on a aussi eu le droit à quelques statistiques et informations de taille lors du Showcase de Xbox. Diablo IV comprendra plus de 150 donjons, que vous pourrez partir explorer à votre guise grâce au nouveau système de monde ouvert. Ces donjons seront divisés en différentes catégories, et certains Bastions pourront être repris des mains du Mal pour être transformés en villes accueillantes. Une fonctionnalité qui vous permet d'avoir un vrai impact sur le monde qui vous entoure en le façonnant par vos différents choix. En parlant d'impact sur le monde, vous pourrez aussi créer des groupes de joueurs pour venir à bout d'évènement de World Boss pour une expérience encore plus portée sur l'interaction multijoueur.

Pour faire un bon jeu de rôle, il faut bien entendu proposer plusieurs archétypes de jeu à ses joueurs. Clef de voute des jeux Diablo, les classes font bien entendu partie du gameplay du futur Diablo 4. On y retrouve pour l'instant 5 types de personnages différents, avec des classes plus ou moins attendues. En premier, les éternels Barbares, spécialisés dans le combat au corps à corps et dans le contrôle de foule, en second, les Druides, qui se transforment d'un animal à l'autre pour repousser des vagues d'assaillants tout en commandant à la magie du vent, de la terre et de la tempête. La troisième classe proposée dans Diablo 4 sont les sinistres Nécromanciens, qui utilisent la magie de sang et d'ombre pour terrasser leurs adversaires, tandis que les Voleurs sont de leur côté des combattants hors-pairs maîtrisant les dégâts à distance et le combat rapproché. Enfin, la dernière classe annoncée est la Sorcière, un mage contrôlant la férocité de la nature.

Si Diablo s'est toujours imposé comme un jeu en coopération, généralement jusqu'à quatre joueurs, Diablo IV compte pousser le bouchon encore un peu plus loin. Le jeu reprend son principe de groupes, pouvant aller de 1 à 4 joueurs, mais son monde ouvert embrasse vraiment son ambition de MMO. En effet, le jeu ne pourra être accessible qu'en ligne, et différents groupes de joueurs pourront se retrouver sur les grandes étendues de ses plaines, déserts, routes et montagnes et participer à des activités communes (world boss, évènements...). Les donjons resteront instanciés donc pas moyen d'y croiser un autre groupe d'aventuriers.

On va pas y aller par quatre chemins, oui Diablo 4 intégrera totalement le crossplay entre consoles et PC. En tant que premier titre de la franchise à sortir sur PC et sur consoles, le jeu se devait d'intégrer des éléments de communication entre ses différents support, au nom d'une expérience multijoueur plus développée que jamais. Les utilisateurs de PS5, d'Xbox Series X|S et de clavier souris pourront donc partager leurs parties pleinement de A à Z. Notez aussi que tous le contenu multijoueur sera disponible en crossplay, y compris les évènements majeurs du monde qui réunissent plusieurs groupes de héros.

Qui dit Blizzard, dit aussi et inévitablement un trailer en images de synthèse impressionnant, et le Xbox Showcase ne nous a pas déçus. C'est en se focalisant sur l'une des classes les plus populaires du jeu que Blizzard a tenté de nous impressionner hier, en nous présentant les prêtres de Rathma, ou plutôt les Nécromanciens. Ces adeptes de magie noire n'hésitent pas à utiliser d'anciennes et interdites sorcelleries pour utiliser le pouvoir des morts à leur avantage. Visuellement Blizzard a pu faire mieux, mais quand il s'agit de Diablo IV, même un dessin animé aurait suffit rendre l'assistance bouche bée.