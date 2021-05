Horizon Forbidden West : 14 minutes de gameplay sur PS5

La présentation de gameplay sur PS5 d'Horizon Forbidden West a eu lieu le 27 mai. Que retenir de cette soirée ?

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 12h47] Le 27 mai, Playstation et Guerrilla Games nous ont proposé 14 minutes de gameplay d'Horizon Forbidden West. Une diffusion en 4K à 60 fps pour mettre l'eau à la bouche des nombreux fans de la franchise. Et ce que l'on peut dire, c'est que Guerrilla Games a réussi à impressionner nombre de joueurs et joueuses du monde entier, qu'ils soient familiers ou non des jeux Horizon. Impressions, nouveautés, narration, nous avons résumé pour vous le State of Play d'Horizon Forbidden West, un second opus qui semble se profiler à la hauteur de son prédécesseur.

Horizon Forbidden West ça parle de qui, de quoi et où ?

Pour les joueurs les moins familiers de l'univers Horizon, il est nécessaire de rappeler certains éléments centraux de son histoire. Le jeu se déroule plus d'un millénaire après notre ère. L'ancien monde ayant été détruit par une catastrophe à l'échelle planétaire, l'Humanité y survit réunie en différentes sociétés primitives, mais n'occupe plus la place la plus haute dans la chaîne alimentaire. En effet ce monde post-apocalyptique est aussi peuplé de machines, des plus petites aux plus gigantesques, qui constituent un danger constant pour ses habitants. On y suit les aventures d'Aloy, une aventurière intrépide sachant manier à la perfection arcs, lances, grappins et bien d'autres.

Dans Horizon Forbidden West, Aloy sera amenée à visiter l'Ouest interdit, qui n'est autre que la partie Ouest du continent Nord-Américain. Un endroit aux dangers innombrables où elle devra survivre afin de sauver ce qu'il reste de l'Humanité d'un fléau inconnu : The Red Blight. De ce qu'on a pu voir, les joueurs pourront arpenter les ruines de San-Francisco et du Golden Gate mais pas seulement, selon Ben McCaw, le directeur narratif du jeu. Aloy devra se frayer un chemin à travers une jungle luxuriante peuplée de machines mais aussi de tribus de raiders hostiles.

Une claque visuelle

Ce qui a sauté immédiatement aux yeux lors de la présentation d'Horizon Forbidden West, c'est ses graphismes. L'univers du second opus de la série est frappant de réalisme, avec une végétation tropicale luxuriante, des environnements variés, une gestion de la lumière impressionnante mais aussi des animations précises, ajoutant beaucoup de dynamisme aux combats présentés. Petite cerise sur le gâteau, les décors semblent partiellement destructibles ce qui ajoute une touche d'immersion supplémentaire lors des différents combats. Mais il ne faut pas oublier le second acteur de cette présentation, la Playstation 5, qui semble à la hauteur de ses promesses, délivrant des performances de haute voltige en 4K 60 fps.

Nouveautés de gameplay

Pour surmonter les obstacles qui l'attendent, Aloy s'est vue offrir quelques nouveaux outils que l'on a pu apercevoir en action : le Focus Scanner, permettant de visualiser les différents points d'escalade de l'environnement, le Shieldwing, une sorte de deltaplane offrant la possibilité de ralentir les chutes, le Pullcaster, un grappin permettant d'accélérer les déplacements verticaux et de sortir de situations dangereuses, mais aussi un masque de plongée et différentes armes rendant possible de nombreux combos. Autant d'éléments permettant de varier les styles de gameplay et de mettre l'emphase sur l'importance des décisions du joueur.

Pour rappel, Horizon Zero Dawn fut l'un des plus gros succès sur Playstation 4, avec près de 10 millions de ventes en 2 ans. Arrivé sur PC en 2020, le titre a généré près de 700 000 ventes en moins d'un mois (un score comparable à celui de The Witcher 3). Le premier opus, Horizon Zero Dawn, nous avait proposé un excellent cocktail. Avec un gameplay novateur, une histoire originale, des graphismes impressionnants, et des personnages profonds, son succès tant sur Playstation 4 que sur PC augure de beaux jours pour le prochain titre de Guerrilla. Il est donc inutile de préciser qu'Horizon Forbidden West est très attendu. Et selon ce que l'on a pu en voir, il y a de quoi attendre sa date de sortie avec impatience.