Dying Light 2 : l'apocalypse a parfois du bon, notre test

Après plus de trois années d'attente, nous avons enfin pu mettre la main sur Dying Light 2, la suite du jeu horrifico-apocalyptique de Techland. Et le studio nous prouve une nouvelle fois qu'il maîtrise totalement son sujet.

[Mis à jour le 02 février 2022 à 16h11] Une petit apocalypse en début de mois de février ça vous dit ? Annoncé en 2018 et teasé sans relâche depuis un peu plus de trois ans, Dying Light 2 montre enfin le bout de son nez. La toute dernière création de Techland, le studio polonais derrière Dead Island et Call of Juarez, nous propose une nouvelle fois une plongée dans un monde post-apocalyptique avec ce jeu associant l'action-RPG au survival-horror. Après un report de sa date de sortie et un développement freiné par la crise du coronavirus, Dying Light 2 nous a été présenté dans son entièreté, nous jetant tête la première et livrés à nous même dans son monde à l'agonie. Entre temps de jeu dantesque, influence du joueur sur l'environnement et gameplay foncièrement approfondi, les promesses de Dying Light 2 étaient nombreuses. Et Techland a su les respecter. Notre test détaillé.

Après une année 2021 marquée par de nombreuses déceptions du côté des plus grandes licences du jeu vidéo, inutile de vous dire que l'on a approché la sortie de Dying Light 2 à tâtons. Et pour cause, Dying Light premier du nom nous avait proposé une expérience grisante et unique, malgré son manque parfois flagrant d'approfondissement. Ajoutez à cela une campagne de promotion intense de la part de Techland et un développement long et complexe, vous obtiendrez un cocktail mêlant excitation et doute, ayant rafraîchi les ardeurs d'un fan incontesté des genres action-RPG et survival-horror. Seulement, dès les premières minutes de jeu, Dying Light 2 nous a coupé le souffle en nous plongeant dans son univers sinistre où l'humanité s'accroche à l'existence, plus de 15 ans après l'épidémie qui a transformé la plus grande partie de nos semblables en morts-vivants insatiables.

Car côté direction artistique, Dying Light 2 nous offre tout ce que l'on attend de l'horreur post-apocalyptique. On ressent une influence de The Walking Dead dans son urbanisme croupissant, de Romero dans ses zombies à la lenteur menaçante et de Mad Max dans son humanité impitoyablement survivante. L'univers de Dying Light 2 nous prend au corps, offrant visions d'horreur et dramatisme permanent contrastés habilement par la bonhomie de survivants vétérans devenus presque habitués au carnage environnant. Même les enfants semblent blasés, sans-pitié, entièrement ignorants de la "vie d'avant" et de "l'ancien monde". L'écriture et la direction des personnages et des dialogues est parfaitement adaptée à cet univers unique, nous présentant un éventail de personnalités pour le moins... surprenantes. Quoi de plus normal après quinze années de survie et de traumatismes ? C'est chacun pour sa peau dans Villedor, l'unité des différentes communautés et factions ne tient que sur la méfiance et la peur de l'autre. Et l'autre, c'est vous, l'étranger, le pèlerin.

En parlant de vous, vous incarnez Aiden dans sa quête à travers le monde pour retrouver sa sœur. Et, point important dans tout jeu vidéo, Aiden est un personnage sympathique qui vous laisse suffisamment de place pour que vous puissiez l'incarner sans problème, sans être entièrement dénué de personnalité et d'humour. Les choix que vous aurez dans les dialogues ne sont pas toujours blancs ou noirs, un parti-pris de la narration extrêmement rafraîchissant. Par ailleurs, vos décisions ont un réel impact sur la suite de votre aventure, alors prenez garde. Vous serez accompagné dans votre épopée par Hakon, incarné par le créateur du parkour, le français David Belle, qui nous offre une performance prenante de réalisme. Un joli clin d'œil à la discipline de la part de Techland qui prouve une nouvelle fois son respect pour les fondements de son univers. Vous croiserez aussi la route de Lawan, cette combattante redoutable que vous apprendrez vous aussi à redouter ainsi que bien d'autres personnalités.

Côté gameplay, (nous avons joué à la version PC avec une manette) Dying Light 2 nous offre une formule efficace. Le combat, essentiellement basé sur les armes de mêlée (pas d'armes à feu quinze ans après l'apocalypse), les arcs et sur le mouvement est diablement satisfaisant, d'autant plus que la progression dans les arbres de compétence vous offre de nouvelles manières de venir à bout de vos adversaires. Car adversaires il y a, allant du simple bandit au colosse de chair putréfié, sans compter les innombrables "Biters" qui s'approchent de vous lentement, inexorablement. Le jeu propose des challenges assez relevés, particulièrement en mode difficile.

La dualité de gameplay entre le jour et la nuit est parfaitement exécutée par les équipes de Techland. Le jour, tout est plus facile, mais hors de question de mettre un pied à l'intérieur, là où les zombies amorphes veillent jusqu'à la nuit, et là où vous trouverez les objets et les artéfacts les plus rares. La nuit, les morts-vivants sont de sortie, vous donnant l'occasion d'explorer des lieux en intérieur libérés de leurs occupants cannibales, tout en essayant d'éviter le danger réel des rues. C'est aussi le moment pour vous de surveiller votre jauge de viralité, car vous êtes vous aussi contaminé. Cette jauge vous condamne à la mort après un certain temps sans exposition aux UVs. Ce timer offre une dynamique intéressante, vous forçant à l'urgence dans des situations déjà très précaires et ajoutant une pression permanente sur vos expéditions nocturnes ou en intérieur.

Le parkour est lui aussi est extrêmement développé, vous offrant toute une panoplie de modes de déplacement s'enrichissant avec le niveau de votre personnage, et vous permettant d'accéder graduellement à de nouvelles plateformes, de nouveaux toits, et de nouveaux trésors. Car bien entendu, qui dit RPG dit loot. Dans Dying Light 2 vous êtes en permanence à la recherche d'armes, de vêtements et d'objets de valeur. Mais il y a aussi toute une panoplie de ressources à récupérer afin de fabriquer différents outils essentiels à votre survie. Cet aspect du jeu est agréable sans être trop demandant. Il vous plonge dans la peau d'un pillard ou d'un ferrailleur et en définitive d'un survivant, tant il est utile à l'immersion. La progression dans le jeu est ni trop rapide, ni trop lente, cloisonnant le contenu haut niveau sans pour autant le rendre infaisable, et offrant de nombreuses heures de jeu au delà de la quête principale.

Vous l'aurez compris, il n'est pas question de tarir d'éloges sur cette nouvelle création de Techland. Le studio nous prouve qu'il maîtrise totalement sa partition, faisant montre de ses années d'expérience en termes de survival-horror et affirmant ses compétences dans le genre de l'open-world. Car le monde de Dying Light 2 est aussi mort que vivant. La nature y reprend progressivement ses droits. Les arbres et les abeilles prospèrent en dehors des zones contaminées par des horreurs chimiques répandues par des autorités totalement dépassées et depuis longtemps disparues. L'effondrement aurait du bon ? Pas vraiment, mais Techland laisse planer le doute, et aborde finement cette thématique presque politique en la laissant sujette à toutes les interprétations. En définitive, outre son optimisation sur PC relativement décevante (il faudra vraiment s'orienter vers la configuration recommandée pour obtenir ses 60 fps en 1080p) et le crossplay absent à sa sortie, Dying Light 2 est une réussite incontestable. C'est un îlot de satisfaction après une année 2021 trop riche en déceptions, un jeu qui donne envie de s'y replonger encore et encore. Ajoutez à cela que l'entièreté de son contenu est jouable en coopération, une fonctionnalité du jeu que nous n'avons malheureusement pas encore eu l'occasion de tester, et vous saurez que l'année 2022 commence fort côté jeux vidéo.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Un concept original et des fonctionnalités innovantes, Dying Light 2 Stay Human semble bien parti sur les traces de son aîné. Il est vrai que Techland nous a déjà prouvé ses capacités à de maintes reprises, surtout dans le domaine des jeux survival-horror (On pensera ici à l'excellent Dead Island). Il y a donc de bonnes raisons d'attendre Dying Light 2 avec impatience. Malheureusement, Techland a annoncé le report de sa sortie au 4 février 2022. Le jeu sortira sur PC à une heure du matin et à minuit sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S et X.

Au regard de l'ambition de Dying Light 2, il est nécessaire de s'interroger sur la capacité de votre machine à le faire tourner dans de bonnes conditions. Pour avoir mis les mains dessus, il faut savoir que l'optimisation sur PC de ce nouvel open-world est très loin d'être son point fort. Il faudra se munir au minimum de la configuration recommandée pour profiter des 60 images par seconde en 1080p. Techland a par ailleurs affirmé déployer un patch de correction au moment de la sortie du jeu, afin que les joueurs "profitent de la meilleure expérience possible". En attendant, voici les configuration recommandée et minimale afin de découvrir le monde post-apocalyptique de Villedor.

Configuration minimale

Processeur: Intel Core i3-4160 / AMD FX-6300

Carte Graphique: AMD R9 390 / Nvidia GTX 970

Memoire Vive: 8Go de RAM

Espace Disque: 65Go de Stockage

Windows 10

Configuration recommandée

Processeur: Intel Core i7-4790K / AMD FX-9590

Carte Graphique: AMD RX 5600 XT / Nvidia RTX 2060

Memoire Vive: 16Go de RAM

Espace Disque: 65Go de Stockage

Windows 10

Dans Dying Light 2 Stay Human, le joueur est plongé 15 années après la fin du monde due à un virus qui a transformé l'essentiel de l'humanité en zombies. On y incarnera Aiden Caldwell, un étranger sur la quête de son passé, qui se retrouve à arpenter les rues truffées de morts-vivants de The City, l'une des dernières villes habitées de la planète. Il y rencontrera les Nightrunners, un groupe de survivants aguerris avec lequel il sera forcé de collaborer pour survivre, mais pas seulement. Trois factions se disputent le contrôle de The City, les Survivors, les Peacekeepers, et les Renégats, et le joueur devra choisir son camp afin de progresser dans l'aventure.

Dying Light 2 Stay Human PS5 Amazon 69,99 € 54,99 € Voir

Cdiscount 69,00 € 57,00 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

On l'a vu, la bonne nouvelle c'est que Dying Light sortira sur toutes les plateformes. Il est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en précommande. Par ailleurs, les joueurs qui précommandent le jeu sur PS4 et Xbox One pourront gratuitement mettre à niveau leurs versions sur PS5 et Xbox Serie X|S. Trois versions peuvent être d'ores et déjà précommandée, Normale, Deluxe et Ultimate incluant chacune des bonus différents. Le bonus de précommande est un pack de skins exclusif, tandis que les versions Deluxe et Ultimate comprennent respectivement l'accès à un et deux futurs DLCs scénarisés, et à des skins et bonus supplémentaires en jeu.