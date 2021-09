Dying Light 2 : la date de sortie repoussée en février, toutes les infos

Techland est contraint de repousser son très attendu Dying Light 2 au début de l'année 2022. Le studio souhaite passer le temps nécessaire sur l'optimisation et la finition du jeu, afin de proposer un produit de qualité.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 15h16] Cela fait près de trois ans que l'on attend Dying Light 2, depuis sa présentation à l'E3 2018, et on va devoir patienter encore un peu. Techland, la firme polonaise derrière son développement, a annoncé le report de la sortie de leur jeu au début de l'année 2022. Une mauvaise nouvelle, mais une décision visiblement nécessaire, le jeu étant fini mais pas encore assez optimisé. De notre côté, on prend notre mal en patience, un jeu complet sorti en retard vaut toujours mieux qu'un brouillon rendu trop tôt (coucou Cyberpunk 2077). En attentant sa sortie, on vous résume tout de ce RPG terrifiant et ambitieux.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Un concept original et des fonctionnalités innovantes, Dying Light 2 Stay Human semble bien parti sur les traces de son aîné. Il est vrai que Techland nous a déjà prouvé ses capacités à de maintes reprises, surtout dans le domaine des jeux survival-horror (On pensera ici à l'excellent Dead Island). Il y a donc de bonnes raisons d'attendre Dying Light 2 avec impatience. Malheureusement, Techland a annoncé le report de sa sortie au 4 février 2022. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S et X, permettant à ses fans de s'y replonger dès les fêtes de Noël, seuls ou à plusieurs.

C'est à la Gamescom 2021 que l'on a pu apercevoir les dernières images de Dying Light 2. Le 24 août dernier, Techland a présenté trois minutes d'un trailer de gameplay lors de la conférence Xbox. Là où les précédents trailers s'axaient sur la présentation de l'univers de ce second opus, cette séquence adopte une approche plus mécanique du jeu, présentant en détails les systèmes de parkour et de combat, et leur influence l'un sur l'autre. Dans la lignée de son prédécesseur, Dying Light 2 : Stay Human offrira au joueur la possibilité de glisser, sauter, courir, escalader et utiliser des gadgets pour des déplacements toujours plus dynamiques. Les combats, qui pêchaient légèrement dans Dying Light premier du nom, ont été revus et semblent plus intenses que jamais. En outre, ce trailer fait aussi mention du système de factions qui poussera le ou les joueurs à prendre des décisions qui impacteront profondément l'histoire. Et tout ça dans une ville de Villedor colorée et détaillée qui semble proposer de nombreuses possibilités d'exploration verticale et horizontale.

Le 1er juillet dernier, Techland a diffusé un nouveau trailer de gameplay de Dying Light 2 : Stay Human. Et cette fois-ci, le studio a choisi de nous montrer une partie plus sinistre de son prochain titre. Là où le premier volet se rapprochait un peu plus de Dead Island, avec de nombreuses phases de combat (bien aidées par un coup de pied assez monstrueux), Dying Light 2 semble pencher un peu plus vers le côté "horreur" que son univers implique. En effet ce trailer de gameplay gravite autour de l'exploration d'un hôpital, en journée, grouillant d'infectés. Cet hôpital est l'une des "Dark Zones", sortes de nids où les infectés "dorment" pendant la journée. Une situation très angoissante d'infiltration, renforçant un sentiment de danger permanent que l'on pouvait retrouver uniquement la nuit où dans les zones de quarantaine du premier opus. L'occasion pour les joueurs d'y réfléchir à deux fois avant d'explorer une "Dark zone" en journée, bien que Techland leur offre de nouvelles mécaniques renforçant grandement les possibilités d'infiltration.

Pendant ces cinq minutes, on a aussi pu voir quelques uns des types d'infectés peuplant les rues de The City. Ces quinze années d'Apocalypse ont offert à nos semblables cannibales la possibilité d'évoluer en un vaste éventail de dangers sur pattes. Et dans le lot, il y en a un que l'on connait déjà : le Volatile. Celui-là vous traquera sans relâche et avec adresse, et alertera ses camarades de votre présence, il est aussi extrêmement puissant. On a aussi pu voir un énorme Démolisseur, un Revenant et quelques Banshees. Comme si la tension de cette scène n'était pas suffisante, Techland a aussi choisi de nous montrer l'une des nouvelles mécaniques de Dying Light 2. Notre personnage, Aiden, est infecté, et il semblerait qu'il puisse à certains moments commencer à se transformer. Pour éviter une fin aussi malheureuse, le joueur se doit de trouver de la lumière le plus vite possible. Une mécanique intéressante, et l'on verra si les moments où elle se produit sont aléatoires ou scriptés. Une autre chose à noter : le personnage qui accompagne Ethan dans cet hôpital n'est autre que David Belle, le Français qui a littéralement créé le parkour. Une collaboration très pertinente et un beau clin d’œil aux fans de la discipline.

Dans Dying Light 2 Stay Human, le joueur est plongé 15 années après la fin du monde due à un virus qui a transformé l'essentiel de l'humanité en zombies. On y incarnera Aiden Caldwell, un étranger sur la quête de son passé, qui se retrouve à arpenter les rues truffées de morts-vivants de The City, l'une des dernières villes habitées de la planète. Il y rencontrera les Nightrunners, un groupe de survivants aguerris avec lequel il sera forcé de collaborer pour survivre, mais pas seulement. Trois factions se disputent le contrôle de The City, les Survivors, les Peacekeepers, et les Renégats, et le joueur devra choisir son camp afin de progresser dans l'aventure.

Ce qui nous amène à un élément central du jeu : le dynamisme de l'environnement. Si l'on en croit Techland, les choix du joueur pourront influencer l'histoire, mais aussi le monde en lui-même. Les différentes factions, zombies, et brigands réagissent différemment en fonction du jour ou de la nuit, permettant des phases de gameplay très diversifiées et une immersion intense. De même, les PNJs (personnages non-joueurs) pourront développer une relation complexe avec le héros. Chacun possèdera sa propre personnalité et réagira aux choix du joueur. Quant au parkour, élément essentiel du succès du premier Dying Light, il fait son grand retour, permettant d'explorer amplement la verticalité du monde ouvert et d'échapper à des hordes d'ennemis d'une grande diversité. Concernant les combats, Techland affirme que Dying Light 2 offrira de nombreuses possibilités, que l'on soit adepte de vitesse, de force brute, ou d'ingéniosité. On s'attend donc à un arbre de compétence un peu plus complexe que dans le premier opus.

Dying Light 2 Stay Human Amazon 69,99 € 54,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On l'a vu, la bonne nouvelle c'est que Dying Light sortira sur toutes les plateformes. Il est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en précommande. Par ailleurs, les joueurs qui précommandent le jeu sur PS4 et Xbox One pourront gratuitement mettre à niveau leurs versions sur PS5 et Xbox Serie X|S. Trois versions peuvent être d'ores et déjà précommandée, Normale, Deluxe et Ultimate incluant chacune des bonus différents. Le bonus de précommande est un pack de skins exclusif, tandis que les versions Deluxe et Ultimate comprennent respectivement l'accès à un et deux futurs DLCs scénarisés, et à des skins et bonus supplémentaires en jeu.