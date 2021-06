WoW Burning Crusade Classic : guide de survie de lancement

World of Warcraft Burning Crusade Classic c'est ce soir, mais à quelle heure se connecter précisément ? Nous avons réuni les informations essentielles pour vous.

[Mis à jour le 01 juin 2021 à 11h28] En 2006, les joueurs de World of Warcraft voyaient s'ouvrir la Porte des Ténèbres pour la première fois. 15 ans plus tard, les nombreux joueurs de WoW Classic pourront retourner en Outre-Terre pour y affronter la Légion Ardente dans la nuit du 1er au 2 juin, à minuit heure française précisément. Les étendues de Draenor, l'ancien monde fabuleux des orcs ravagé par les troupes démoniaques de Sargeras, attendent les vétérans nostalgiques mais aussi les nombreux nouveaux joueurs du MMORPG légendaire de Blizzard.

Comment accéder aux royaumes à minuit ?

Un redoutable adversaire attend les nombreux aventuriers avant même qu'ils aient mis un seul pied derrière la Porte des Ténèbres : la file d'attente. Si vous souhaitez rejoindre les étendues de Draenor ce soir à minuit précisément, on peut vous conseiller une chose : connectez-vous sur le royaume que vous avez choisi (Sulfuron, Auberdine et Amnennar sont les trois royaumes les plus peuplés) bien plus tôt, vers 19h par exemple, et maintenez une forme d'activité dans l'écran de sélection de personnage pour éviter d'être déconnectés. Petit rappel cette technique est très loin d'être infaillible, car les serveurs peuvent crasher lors du déploiement du patch et vous forcer à vous reconnecter mais elle a pu faire ses preuves lors du lancement de WoW Classic. En tous cas, il n'y a pas de recette miracle, vos meilleures armes pour une soirée réussie seront une grande dose de patience et une petite pointe de chance.

Progression par rapport à WoW Classic, nouvelles races, nouveau contenu, qu'attendre de cette version remasterisée ?

Et bien la réponse à cette question est plutôt simple, Blizzard a été très clair à ce sujet. WoW Classic Burning Crusade reprendra fidèlement le contenu de l'extension de 2006. Pas question de décevoir les nombreux nostalgiques qui souhaitent revivre les aventures de leur jeunesse. Côté races, les Draeneï et les Elfes de Sang font leur grand retour ainsi qu'un token pour passer votre personnage directement niveau 58. En ce qui concerne le contenu de l'extension, huit donjons ainsi que les raids Karazhan, Repaire de Gruul et Repaire de Magtheridon seront disponibles dès le jour 1. Les joueurs pourront y trouver de l'équipement de Tier 4. Le reste du contenu sera dévoilé dans les 4 phases de déploiement suivantes.

© Blizzard

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par ailleurs, si vous êtes férus de WoW Classic et que vous ne souhaitez pas vous rendre en Outre-Terre, il vous est toujours possible de garder votre personnage sur des royaumes dédiés (Blizzard a publié un tutoriel à ce sujet ici). Ne vous en faites pas, des mises à jour comme L'Ombre de la Nécropole sont toujours prévues afin de rajouter du contenu pour ceux qui ne souhaitent pas rejoindre l'aventure de Burning Crusade Classic. Pour les autres, on vous donne rendez-vous le premier juin à minuit précises devant la Porte des Ténèbres.