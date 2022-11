WoW Dragonflight : à quelle heure sort l'extension ce soir ?

Dragonflight sort officiellement aujourd'hui sur les serveurs de World of Warcraft, l'occasion pour nous de faire un petit point sur les informations essentielles à son sujet.

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 17h40] Cela fait 18 ans que World of Warcraft est assis sur le trône du genre MMORPG, une domination quasi-incontestée qui en a fait l'un des produits vidéoludiques les plus implantés dans la pop culture de nos jours. Mais le roi des "Meuporgs" a récemment perdu de sa poigne, voyant la majorité de ses joueurs fuir certaines décisions de game design et de monétisation discutables en provenance directe du Blizzard de Bobby Kotic. Résultat, loin sont les jours de gloire de Wrath of the Lich King et Cataclysm et loin sont les 13 millions de joueurs mensuels abonnés aux cybercafés et à AOL. Après un Shadowlands excellent par le scénario mais très poussif dans ses additions de contenu, c'est maintenant au tour de l'extension Dragonflight de reprendre le flambeau d'une longue lignée royale. Une nouvelle extension qui redonne espoir à des vétérans déçus d'une licence trop longtemps exposée à l'avarice de son studio, et qui nous laisse espérer un monde meilleur pour Azeroth.

C'est le 29 novembre à minuit (dans la nuit de lundi à mardi) que Dragonflight sera rendu disponible aux fans. Bien entendu, cette sortie se fera uniquement sur PC, plateforme exclusive de World of Warcraft. La formule ne change pas, l'extension est payante, proposée en trois versions que l'on retrouve à 49,99 € pour la version Standard (le jeu de base, un pet Drakks et la race & classe Drackthyr Evoker), 69,99 € pour la version Héroïque (un token niveau 60, une monture, un pet Murkastrasza) et 89,99 € pour la version Epique (des effets cosmétiques, un diadème, et un mois d'abonnement).

Après les évènements qui ont marqué l'extension Shadowlands, la chute de Sylvanas Windrunner et de Zovaal, nos héros sont appelés sur les Îles du Dragon, un royaume perdu empli de magie et de trésors cachés. Ils y rencontreront les evockers Dracthyr, une toute nouvelle race et une classe d'humanoïdes possédant du sang de dragon qui pourront rejoindre les rangs de la Horde et de l'Alliance. Les joueurs pourront donc découvrir une zone inédite, une nouvelle race et une classe unique, de nouveaux donjons et un tout nouveau raid "Vault of the Incarnates" (Salle des Incarnés) dans cette prochaine extension, et verront leur niveau maximum repoussé de 60 à 70. Mais ce n'est pas tout, les talents ont aussi été revus avec l'arrivée de deux arbres différents, un arbre de techniques utilitaires et un arbre spécialisation.

Comme à chaque début d'extension de World of Warcraft, voici venu le temps des fameuses tier-lists. En effet, tout le monde cherche à savoir si sa classe favorite est viable, costaude ou bien tout simplement injouable. Or, nous avons la chance d'avoir déjà quelques informations grâce au pré-patch du jeu mis en place récemment sur les serveurs du jeu. Ce qui nous permet de forger une tier-list assez fiable des meilleurs DPS en PvE, en fonction de leur utilité pour le groupe ou tout simplement de leur faculté à DPS sur les contenu Mythic+ et sur les raids.

Les meilleurs DPS :

S : Moine Windwalker, Démoniste Affliction, Chaman Amélioration

A : Guerrier Armes, Chevalier de la Mort Givre, Mage Feu, Paladin Rétribution et Chasseur Maîtrise des Bêtes

B : Chasseur de Démon Dévastation, Voleur Hors-la-Loi, Mage Arcanes, Druide Equilibre, Chevalier de la Mort Impie, Guerrier Furie, Démoniste Destruction, Druide Farouche

C : Mage Givre, Rogue Assassinat, Chaman Elémentaire, Chasseur Survie

D : Démoniste Démonologie, Voleur Finesse, Prêtre des Ombres, Chasseur Précision, Evoker Dévastation

Les meilleurs Heal :

S :

A : Paladin Holy, Prêtre Discipline

B : Druide Restoration, Prêtre Holy, Moine Tisse-Brume, Evoker Preservation

Druide Restoration, Prêtre Holy, Moine Tisse-Brume, Evoker Preservation C : Chaman Restoration

Les meilleurs Tanks :