Bon plan casque gaming : 30 euros d'économie sur un casque SteelSeries

BON PLAN CASQUE GAMING. Une jolie promotion est en cours chez Amazon sur un casque de la célèbre marque SteelSeries disponible pour moins de 150 euros.

Entièrement compatible avec les consoles PS5, PS4, Nintendo Switch, ainsi que votre smartphone Android et votre PC Windows, le casque sans-fil Arctis 7P de SteelSeries est en promotion chez Amazon. Une occasion rare de disposer d'un casque de haute qualité pour seulement 149,99 euros.

SteelSeries Arctis 7P Wireless - Casque de gaming sans fil 2,4 GHz sans perte - Pour PlayStation 5 et PlayStation 4 - Blanc 179,99 € 149,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Un casque sans-fil SteelSeries en promotion

SteelSeries est une des marques de casques gaming les plus connues au monde. Son Artic7P est idéal pour du jeu vidéo exigeant que vous soyez sur une console Sony (PS4/PS5), une Nintendo Switch, votre smartphone Android ou un PC Windows. Son signal 2,4 GHz sans perte d'audio vous garantit un son de qualité pour profiter pleinement de votre jeu préféré et de son ambiance sonore. Ce casque dispose en outre d'une autonomie de 24h en mode sans-fil afin que vous ne soyez jamais à court de batterie lors de vos parties les plus importantes. Son microphone intégré vous permettra quant à lui de vous faire entendre auprès de vos équipiers en ligne pour du jeu en ligne.

Un casque gaming à petit prix

Jolie promotion en cours sur un casque-micro de la marque Tronsmart. Ce dernier, habituellement disponible pour 52 euros, est en promotion à 39,99 euros. Le coupon de réduction inclut permet de baisser encore la note et atteindre un prix final de seulement 29,99 euros !

Tronsmart Alpha Casque Gaming PS4 Xbox One PC, Micro Casque Gamer avec Micro Anti Bruit 39,99 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

La grande force de ce casque de la marque Tronsmart est d'être très facile à utiliser sur toutes les plateformes que vous désirez. Pour cela, il vous suffit de le connecter à votre périphérique de jeu. Ce casque est notamment compatible avec :

Les ordinateurs Windows

Les Mac

Les smartphones

Les consoles PS4/PS4 Pro/PS4 Slim

La console Xbox One X

La console Nintendo Switch

Ce casque-micro dispose notamment de haut-parleurs en néodyme de 50 mm avec un audio omnidirectionnel afin de vous plonger complètement dans vos parties de jeu. Il est également pourvu de lumières RGB afin de disposer d'un style très orienté gaming.