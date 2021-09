Valheim : la mise à jour Hearth and Home est arrivée, quoi de neuf ?

On l'attendait depuis maintenant plusieurs mois, la mise à jour Hearth and Home de Valheim est enfin disponible. Au menu, de nouvelles constructions, de nouvelles recettes, de nouvelles mécaniques et une refonte du système de nourriture. Toutes les infos.

[Mis à jour le 16 septembre 2021 à 15h23] Et si l'on se replongeait dans l'univers fertile de Valheim ? L'arrivée de la mise à jour Hearth and Home nous donne une bonne raison de foncer tête baissée dans les forêts noires et autres marais sombres de ce monde si particulier. Une nouvelle addition de contenu qui fait du bien, tant elle était attendue par bon nombre de joueurs. Alors est-ce que Hearth and Home est à la hauteur de ses promesses ? On fait le tour de ses nouveautés, en détail dans cet article.

Si nous plongeons un peu dans les détails de cette mise à jour, on peut y retrouver une refonte du système d'endurance et de vie, à travers les combats et la nourriture. La nourriture est divisée en trois catégories, procurant des bonus d'endurance, de vie ou les deux. Et cela influe directement les combats. Par exemple, les parades au bouclier sont désormais liées aux points de vie maximum du joueur, c'est à dire qu'un joueur ayant de nombreux points de vie, grâce à la nourriture adaptée, peut tanker de nombreux coups. Au contraire, un joueur souhaitant favoriser les dégâts se penchera plutôt une nourriture donnant de l'endurance, qui lui permettra de multiplier les coups, au détriment de ses points de vie. On pourra donc découvrir deux façons assez distinctes de jouer, ajoutant une couche à la profondeur du gameplay.

Toits en bois sombre et lucarnes : une alternative aux toits de paille et de quoi embellir vos fenêtres.

: une alternative aux toits de paille et de quoi embellir vos fenêtres. Des extensions pour la station de cuisine : Iron Gate a souvent parlé d'améliorer les procédés de création de nourriture, en introduisant un système similaire à la table d'artisanat. Des extensions pourront être ajoutées pour débloquer de nouvelles recettes.

Iron Gate a souvent parlé d'améliorer les procédés de création de nourriture, en introduisant un système similaire à la table d'artisanat. Des extensions pourront être ajoutées pour débloquer de nouvelles recettes. Des nouvelles recettes : avec les extensions de la station de cuisine et le nouveau système de vie et d'endurance, il fallait bien introduire de nouvelles recettes.

: avec les extensions de la station de cuisine et le nouveau système de vie et d'endurance, il fallait bien introduire de nouvelles recettes. Le domptage d'animaux : rien de tel que de devenir le meilleur ami des bêtes.

: rien de tel que de devenir le meilleur ami des bêtes. Le partage de carte : Partagez vos découvertes avec vos amis.

: Partagez vos découvertes avec vos amis. Destruction d'objets : l'oblitérateur s'occupera de vos déchets.

: l'oblitérateur s'occupera de vos déchets. De nouvelles armes : il faudra les découvrir par vous même !

: il faudra les découvrir par vous même ! Des oignons : Hearth and Home ajoutera aussi des oignons qui permettront de varier l'agriculture.

: Hearth and Home ajoutera aussi des oignons qui permettront de varier l'agriculture. Des trésors : Vous pouvez désormais montrer l'étendue de votre richesse en créant des piles d'or et de pierre précieuses

L'attente de cette mise à jour a surtout marqué par une chose, une chose que l'on ne peut pas retirer aux équipes d'Iron Gate : leur capacité à communiquer ouvertement sur l'état d'avancement des futures mises à jour du jeu. Une honnêteté bien accueillie par ses nombreux fans, malgré des délais de plus parfois assez longs. Il faut dire que personne n'aurait pu prévoir un tel succès pour ce petit jeu de survie indépendant, qui s'est quasiment hissé au niveau du géant Minecraft en termes de popularité. Un si grand et soudain afflux de joueurs a entraîné des difficulté pour la petite équipe de développement, qui s'est concentrée sur la résolution de certains bugs et problèmes, plutôt que sur l'addition de nouveau contenu. Un choix tout à fait compréhensible, permettant de rendre plus stable une expérience de jeu déjà relativement complète.

C'est pourquoi, comme mentionné plus haut, l'équipe d'Iron Gate a retiré de son site la feuille de route de développement de son jeu, en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait pas respecter l'objectif de quatre gros ajouts de contenu d'ici à la fin de l'année 2021. Et la première étape de feu cette feuille de route était la mise à jour "Hearth & Home". Et elle est arrivée ! Elle sera ensuite immédiatement suivie par un patch dédié à l'introduction de contenu dans l'un des nouveaux biomes du jeu : "Mistlands". Valheim a encore de beaux jours devant lui et, d'une certaine manière, repousser les mises à jour permet aussi de les travailler plus en détail. Du contenu de qualité plus tard, plutôt qu'incomplet tout de suite, c'est ce qui semble être le mot d'ordre chez Iron Gate Studio, qui compte republier sa feuille de route modifiée d'ici peu. En attendant, les équipes d'Iron Gate publient tout de même très régulièrement des patchs améliorant grandement l'expérience de jeu et son optimisation.

Valheim est un jeu de survie en monde ouvert où l'on incarne un viking tombé au combat qui rejoint l'un des mondes de l'au-delà de la mythologie nordique : Valheim. Le joueur doit fabriquer des objets pour survivre dans un monde auto-généré et vaincre les ennemis d'Odin qui y sont cachés. Crafting, gestion de ressources, exploration, tout était réuni pour faire de Valheim l'un des succès de l'année 2021. Et c'est plutôt le cas, car ce petit jeu développé à l'origine par une équipe de cinq personnes risque d'atteindre les 8 millions de ventes début juillet. Une belle histoire récompensant un jeu ambitieux et original.

Valheim est aujourd'hui uniquement disponible sur Linux et PC via Steam. Une version en plein travail, qu'Iron Gate a annoncé souhaiter terminer avant une éventuelle exportation sur consoles.