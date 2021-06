Metroid Dread : trailer, date de sortie, précommande... Toutes les infos

Après près de 19 ans d'attente, Samus Aran revient en force dans Metroid Dread. Il s'agira du cinquième et dernier opus des aventures 2D de la célèbre chasseuse de prime de Nintendo.

Metroid est une franchise légendaire qui anime les consoles Nintendo depuis près de trente-cinq ans. Chez les nombreux fans des aventures de Samus Aran, cela faisait près de dix-neuf ans qu'on attendait le cinquième jeu en 2D de la série, plus précisément depuis la sortie de Metroid Fusion en 2002. La bonne nouvelle c'est que Nintendo a récemment annoncé Metroid Dread, prenant de court l'assemblée lors de la conférence de l'E3 2021 qui attendait plutôt des nouvelles de Metroid Prime 4, toujours en développement. Metroid Dread, lui, est non seulement en développement, mais arrive à la rentrée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Il s'agira du dernier épisode de l'arc narratif Metroid, près de 35 ans après son commencement. Nintendo a confié son développement au studio espagnol Mercury Steam, déjà à l'origine du remake sur Nintendo 3DS de Metroid : Samus Returns sorti en 2017.

Fidèle à sa lignée, Metroid Dread est la suite des aventures de Samus Aran dans la série Metroid. Il s'agit de jeux de type exploration-plateforme en 2D vue de côté. Dans ce dernier opus, la fameuse chasseuse de prime poursuit sa lutte contre les parasites X, une quête qui l'amène sur la planète ZDR en quête d'une équipe de robots E.M.M.I. disparus. Pour les joueurs plus vétérans de la franchise, ce scénario rappellera forcément quelque chose. Metroid Dread se place comme la suite directe de Metroid Fusion, qui était sorti sur Gameboy Advance en 2002, et qui avait vu Samus triompher de son double maléfique, le SA-X. Pour les autres joueurs, à la mémoire plus courte ou tout simplement étrangers à la série Metroid, pas de panique. Si l'on en croit les dires de l'équipe de développement sur le site officiel de Nintendo, Metroid Dread peut tout à fait être une très bonne porte d'entrée dans cet univers : "Sachez qu'il n'est pas nécessaire de connaître les tenants et aboutissants de la série pour comprendre cette histoire, et n'ayez donc aucune crainte d'en faire votre tout premier jeu Metroid".

Bien que relativement complexe, ce jeu est destiné à un public très vaste. Il reprendra les codes des jeux Metroid, tout en introduisant une liberté relative d'exploration et certaines nouvelles mécaniques de jeu. La bonne nouvelle c'est qu'il sera jouable à 60 images par seconde sur console dockée et non dockée, prenant avantage au maximum de la portabilité de la Nintendo Switch. Concernant sa date de sortie, Metroid Dread sera disponible à partir du 8 octobre prochain, ce qui aura de quoi égayer nos premiers jours d'automne. Il s'agira bien entendu d'une exclusivité Nintendo Switch. Il est d'ailleurs déjà disponible en précommande.